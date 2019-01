Lopott vadhússal üzletelt a vadászmester

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság.

Egy dám bikát és két őzet adott el egy vadfelvásárlónak egy vadászmester Füzesgyarmaton. Az állatokat egy bejelentett vadászaton lőtték ki, de nem szállították be a vadásztársasághoz, hanem a vadászmester sajátjaként rendelkezett velük. A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte - közölte ahét állati tetemet találtak egy kisteherautó rakterében a Szeghalmi Rendőrkapitányság rendőrei 2018. október 22-én, Füzesgyarmaton. A járművet egy békéscsabai férfi vezette és elmondta, hogy a vadakat a helyi vadásztársaság megbízásából szállítja. A társaság fővadásza viszont azt állította, hogy négy állatot pakoltak fel a kocsira, ezekről szállítólevél is készült. Az igazoltatott férfi végül elismerte, hogy a másik három állatot egyik ismerősétől, egy vadászmestertől vásárolta. Tudta, hogy a dám és a két őz lopottak, ennek ellenére átvette azokat és fizetett értük. Ezután már a vadászmester sem tagadta, hogy megkárosította a vadásztársaságot. Egy német férfival vadászott, többször is kimentek területre, ezeket az alkalmakat a vadászmester mindig be is jelentette. Az utolsó alkalommal több vadat ejtettek el, nem tudták egy fuvarral beszállítani az állatokat a vadásztársasághoz. A dám bikáért és a két őzért később ő ment vissza, de nem adta le a tetemeket, hanem hazavitte azokat. Korábban kilőtt és megnyúzott állatok nála maradt krotáliáit tette rájuk és alacsony áron mindhármat eladta ismerősének.A vadászmester ellen lopás, a tőle vásárló férfi ellen pedig orgazdaság elkövetésének megalapozott gyanújával indult büntetőeljárás. A Szeghalmi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az ügy iratait január 16-án átadta az ügyészségnek.