Lemondott parlamenti mandátumáról az antiszemita Szávay István

"A Jobbik iránt felelősséget érezve le kívánok mondani országgyűlési képviselői megbízatásomról is."- írta Szávay István közösségi oldalán hétfőn.Egy ismeretlen zsidó nő megverésével dicsekedő politikusnak majdnem egy hét kellett ahhoz, hogy meghozza ezt a döntést. Posztjából az is kiderült, hogy nem antiszemita megnyilvánulásának súlya, hanem a Jobbik iránti elkötelezettsége vitte rá elhatározására - írja az Origo.Egy terjedelmes Facebook-bejegyzésben lemondott országgyűlési mandátumáról az antiszemita botrányba keveredő Szávay István. A Jobbik korábbi parlamenti képviselője írásában külső erőket hibáztatta azért, hogy így alakult:Szavaiból az derült ki, hogy nem antiszemita megnyilvánulásának súlya, hanem a Jobbik iránti elkötelezettsége vitte rá a döntésre.Hozzátette, hogy a mandátumát vissza szándékozik adni annak a közösségnek, amelynek bizalmából azt megkapta, és akikÍrásából nem derült ki, hogy megbánta-e mondatait, a Jobbik iránti elhivatottsága annál inkább.Ahogy a lap korábban beszámolt róla, a héten nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen az hallható, ahogyan Szávay István, a Jobbik parlamenti képviselője azzal dicsekedett párttársainak, hogy leütött egy zsidó nőt egy szórakozóhelyen, mert az „beszólt neki". A jobbikos politikus a történteket követően tagadta a támadást, ugyanakkor elismerte, hogy minősíthetetlen stílusban beszélt . Egy nap ráadással lemondott az Országgyűlés jegyzői pozíciójáról, valamint a Jobbik frakcióvezető-helyettesi tisztségéről, parlamenti mandátumát viszont megtartotta.A történet érdekessége, hogy szombaton még úgy nézett ki, Szávay megússza a botrányt., a Jobbik elnöke közösségi oldalán egy terjedelmes bejegyzésben mentegette a frakciótársát. Amellett, hogy azt írta, méltatlan inzultus érte a zsidózó politikust, posztja alatti hozzászólásában egyenesen úgy fogalmazott, hogy "nagyon nagy szükség van Szávay István munkájára a magyar parlamentben." Abból, hogy Gyöngyösi Márton, a párt elnökhelyettese megosztotta Sneider teljes bejegyzését, arra lehetett következtetni, hogy a politikus komolyabb szankciók nélkül folytathatja politikai karrierjét, hiszen egy másik vezető politikus is kiállt mellette. Hétfőre viszont nagyot fordult a világ Szávayval, aki lemondott parlamenti mandátumáról.