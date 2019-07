Közel ezer embert vettek őrizetbe az év legnagyobb razziái során

Közel kétszáz tonna élelmiszert és kétmillió liter italárut, több mint kétszáz kilogramm ismeretlen eredetű növényvédőszert és egymillió darab ismeretlen eredetű teljesítményfokozót, illetve gyógyszernek minősülő terméket foglaltak le a magyar hatóságok az elmúlt hónapokban indított legnagyobb nemzetközi razziákon.



Az európai uniós hatóságokkal együtt lefolytatott razziák eredményeiről kedden számolt be közös közleményben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal(Nébih), Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet(OGYÉI), az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), a Magyar Antidopping Csoport és a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT).



A közlemény szerint a 2018 decembere és 2019 áprilisa között lezajlott VIII. OPSON akcióban 78 ország vett részt, és több mint 100 millió euró (közel 32,4 milliárd forint) értékben foglaltak le 16 ezer tonna ismeretlen eredetű, így az egészségre potenciálisan veszélyes élelmiszert és 33 millió liternyi alkohol tartalmú árucikket. A több mint 67 ezer rajtaütés során 672 embert vettek őrizetbe a hatóságok - ismertették.



A közlemény szerint az idei művelet részeként az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) egy mobil irodát delegált a Magyarországon zajló razziák idejére, támogatva ezzel a NAV és a Nébih helyszíni munkáit. A magyarországi ellenőrzések eredményeképpen 484 millió forint értékben, több mint 183 tonna emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszert - húst és húskészítményt, halászati terméket, édesipari-, sütőipari - és vendéglátó ipari terméket -, valamint több mint 2 millió liter italárut (nagyrészt borászati terméket) foglaltak le a szakemberek.



A magyar hatóságok emellett részt vettek az Europol és az Európai Csalás Elleni Hivatal közös, Silver Axe elnevezésű akciójában is, amelyben március elejétől április végéig 550 tonna illegális és hamis növényvédőszert foglaltak le és három embert vettek őrizetbe. Magyarországon a NAV és a Nébih együttműködésének köszönhetően 32 esetben indult eljárás, amelyek során több mint 226 kilogramm ismeretlen eredetű növényvédő szert vontak ki a forgalomból.



A harmadik jelentős nemzetközi műveletet a bizonytalan eredetű és veszélyes doppingszerek, hamis gyógyszerek, étrendkiegészítők, és gyógyhatású anyagok ellen indította az Europol. A Viribus elnevezésű akcióban - amelyhez szintén csatlakozott Magyarország - 3,8 millió doppingszert foglaltak le, 17 szervezett bűnözői csoporttal szemben kezdeményeztek eljárást, kilenc illegális laboratóriumot derítettek fel és zártak be, illetve 24 tonna szteroidnak minősülő alapanyagot foglaltak le. A razziák során 234 embert vettek őrizetbe és 839 esetben nyitottak bírósági eljárást.



A január közepétől május elejéig tartó művelet eredményeként a magyar hatóságok 972 millió forint értékben több mint egymillió darab ismeretlen eredetű készítményt foglaltak le, 21 esetben indítottak büntetőeljárást, és 24 embert tartóztattak le.



(Lead-kép: MTI/EPA/Europol)