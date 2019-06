Közel 186 ezer bűncselekmény történt Magyarországon tavaly, ez minden eddiginél kevesebb

A rendőrség és a polgárőrség közös munkája is hozzájárult ahhoz, hogy tavaly minden eddiginél kevesebb, mintegy 186 ezer rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény történt Magyarországon - mondta az országos rendőrfőkapitány Balatonföldváron szombaton.



Balogh János a huszonötödik alkalommal megtartott országos polgárőrnapon kiemelte: a polgárőrök 64 ezer alkalommal 550 ezernél is több szolgálati órát teljesítettek a rendőrökkel közösen 2018-ban, ami 300 rendőr teljes évi munkaideje.



A polgárőrök a közös szolgálatellátással növelték a rendet, és jelentős rendőri erőt kiváltva segítették a jogsértő cselekmények megelőzését, megszakítását, felderítését, tömegrendezvények biztosítását, eltűnt emberek felkutatását, s egyebek mellett az illegális fakitermelések elleni fellépést - mutatott rá. A rendőr vezérőrnagy szólt arról, hogy a polgárőrszövetség több mint 400 gépkocsit kapott az elmúlt években, feladatainak ellátását idén 150 újabb jármű, továbbá segédmotor-kerékpárok, kerékpárok és ezer digitális rádió-távközlő készülék átadásával is segítik. Úgy vélte: ennek eredményeként tovább javul a munkájuk hatékonysága, nő a biztonság. A polgárőrség a továbbképzések terén is számíthat a rendőrségre, mert fontos, hogy tagjai naprakészek legyenek a jogszabályi változások, az új kihívások tekintetében - mondta.



Balogh János beszédében kitért arra is, hogy a rendőrségtől komoly aktivitást kíván a közlekedési balesetek megelőzése. Emlékeztetett rá, a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 2018. első felében volt a legmagasabb az elmúlt 10 év hasonló időszakaihoz viszonyítva, a halálos balesetek számát figyelembe véve pedig a tavalyi volt az elmúlt tíz év harmadik legtragikusabb éve. Ennek következtében a rendőrség változtatott közlekedésrendészeti felfogásán, taktikáján. Ez év első öt hónapjában a személyi sérüléses közlekedési balesetek száma 7 százalékkal csökkent a tavalyihoz képest, a halálos kimenetelűeké pedig a legalacsonyabb volt az elmúlt 10 évben, ami az 1960-es évek halálos baleseti statisztikáját idézi - közölte az országos rendőrfőkapitány.



Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke azt emelte ki, hogy a polgárőrségnek ma olyan stratégiai partnerei vannak, amelyekről 25 évvel ezelőtt "álmodni sem mert". Példaként Magyarország kormányát, a Belügyminisztériumot, a rendőrséget, a katasztrófavédelmet, és a katonai szervezeteket említette. Lezárult a polgárőrség technikai fejlesztésének nyolcéves időszaka, megújult a jogi környezet, korszerűbbé vált a polgárőrök oktatása, sikeresek voltak a szövetség szakmai programjai, s most már minden évben 9 millió szolgálati órát teljesítenek a polgárőrök - fogalmazott. Szavai szerint a magyar polgárőrség megőrizte identitását, egységét, szakmai arculatát, a polgárőrök munkája jó hatással van az ország stabilitására. "A 63 ezer polgárőrt büszkeség töltheti el, hogy megbecsült tagjai lakókörnyezetüknek, Magyarországnak" - mondta Túrós András, hozzáfűzve, hogy a polgárőrség létét a lakosság, a politikusok, a rendészeti szervek és az önkormányzatok is szükségesnek tartják, a szervezet stabil működéséhez a jövőben is szüksége lesz a kormány, a Belügyminisztérium kiemelt támogatására.



Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a 21. század első felének legnagyobb hiánycikke a biztonság. A polgárőrök és a rendőrök közös munkája nélkül nem érhető el az a cél, amit biztonságnak nevezünk - hangoztatta, aki arra biztatott mindenkit, segítse a polgárőrök munkáját.



Holovits György Huba (Fidesz-KDNP), Balatonföldvár polgármestere azt mondta: a biztonság iránti vágy az egyik legalapvetőbb emberi, közösségi, társadalmi érzés és igény. Itt, a Balaton partján, a turizmusból élünk, s nemcsak a helyiek, az üdülőtulajdonosok, hanem az évente ide érkező több százezer turista biztonságáért is felelnünk kell - mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy a 2300 állandó lakosú Balatonföldvár mindig is igyekezett élen járni a biztonság megteremtésében: területén két - egy szárazföldi és egy vízi - rendőrőrs mellett a rendszerváltás óta polgárőrség is működik, a település minden évben bűnmegelőzési tábornak ad otthont.