Kövér: a választások után felgyorsulhat az EU bővítése

Az európai parlamenti (EP)választások egyik pozitív következményeként felgyorsulhat a nyugat-balkáni térség európai integrációja, így Montenegró is csatlakozhat az Európai Unióhoz - mondta Kövér László házelnök hétfőn, Budapesten.Az Országgyűlés elnöke Ivan Brajovicot, a montenegrói parlament elnökét fogadta a Parlamentben, majd közös sajtótájékoztatójukon úgy fogalmazott: Montenegró felvétele az Európai Unió tagállamai közé pusztán szándék kérdése, a 2025-ös céldátum pedig indokolatlanul távoli.Kövér László reményét fejezte ki, hogy a két hét múlva esedékes EP-választások egyik pozitív következménye az lesz, hogy megváltozik a régió iránti figyelem és politika, így az integrációs folyamat felgyorsulhat és Montenegró elsőként csatlakozhat az Európai Unióhoz az erre váró országok közül.Hozzátette: ezt a célt szolgálja a két ország közötti parlamenti, házelnöki és szakbizottsági szintű együttműködés, amelyről megállapodást írtak alá.A magyar házelnök kijelentette: Magyarország politikai és diplomáciai téren is minden segítséget igyekszik megadni Montenegró európai integrációjához, és kiemelt partnernek tartja Montenegrót a nyugat-balkáni régióban.Kövér László méltatta a két ország gazdasági kapcsolatait, és felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország, az európai uniós tagállamok közül, a második legnagyobb befektető Montenegróban.Reményét fejezte ki, hogy Magyarország és tevőlegesen részt vehet a Montenegróban zajló gazdaági fejlődésben, elsősorban az infrastruktúra-fejlesztés területén.Ivan Brajovic hangsúlyozta: Montenegró, az államisága visszanyerése óta eltelt 13 évben, jelentős eredményeket ért el, így két éve csatlakozott a NATO-hoz, ami Magyarország támogatásának is köszönhető. Háláját fejezte ki, amiért Magyarország töretlenül támogatja Montenegrót az európai integrációs folyamatokban is.