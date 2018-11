Kovács Zoltán: közép-európai identitás van kialakulóban

Kialakulóban van egy közép-európai identitás, mert Közép-Európában mindig is voltak olyan társadalmi, gazdasági, intézményes szempontok, amelyek különböztek a nyugat-európaiaktól - mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő csütörtök este az M1 aktuális csatornán. Kovács Zoltán hozzáfűzte: ennek jó leképezése a visegrádi együttműködés. Olyan öröksége van a régió országainak - mondta a kormányszóvivő, aki bizonyos szempontból az "ötven év kommunizmust" is ide sorolta -, amely miatt hasonlóan látnak dolgokat.Meglátása szerint bár sokat segített a közös hang megtalálásában a migrációs válság 2015-ben, egyre több társadalmi, gazdasági és intézményes szempont teszi lehetővé, hogy a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) közösen szóljanak, szorgalmazva, egyenrangúként fogadják el őket.Hozzátette: a közép-európai identitás kialakulását több felmérés is alátámasztja.Kovács Zoltán azzal összefüggésben beszélt erről, hogy a szlovák parlament a nap folyamán határozatban utasította el az ENSZ globális migrációs csomagját. A kormányszóvivő szerint ez a szöveg "intézményesítené az illegális migrációt".