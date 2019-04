Kovács Zoltán: a migráció miatt az EP-választás sorsdöntő lesz

Az Európába irányuló migráció miatt sorsdöntő lesz az unió és a kontinens életében a májusi európai parlamenti választás - jelentette ki a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár vasárnap este a svéd közszolgálati tévé Napirend című műsorában. Kovács Zoltán egy olyan interjúban beszélt, amelyben őt és Stanislas Guerinit, a Köztársaság lendületben nevű francia kormánypárt párttitkárát kérdezte a műsorvezető, az ő válaszaikat állították egymással szembe. Ezt megelőzően a műsorban levetítettek egy interjút Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság alelnökével, az európai szocialisták EP-választási csúcsjelöltjével.Kovács Zoltán kijelentette, hogy az európai civilizáció alapja a kereszténység, ha nem is vallásilag, de kulturálisan, és "ha ezt valaki meg akarja változtatni, akkor Európa valami mássá alakul, mint ami az elmúlt néhány évtizedben volt". Megjegyezte: a jelenlegi migrációs nyomás Európán a következő évtizedekben várhatóan fennmarad.Azokkal a vádakkal kapcsolatban, hogy Magyarország megsérti az Európai Unió alapvető értékeit, az államtitkár kijelentette: "nincs lelkiismeret-furdalásunk ezekkel kapcsolatban, különösen nem kellett hogy legyen az utóbbi három évben, a migrációs válság kitörése óta, mert e vádak - még az Európai Parlament és az Európai Bizottság Magyarországgal szembeni eljárásai is - csupán politikai vélemények voltak, politikai boszorkányüldözés folyt, folyik Magyarország ellen."Kovács Zoltán elmondta, hogy Magyarország nem ért egyet Emmanuel Macron francia elnök erősebb Európáról szóló elképzeléseivel. Budapest szerint csak azokon a területeken kell erősíteni az integrációt, ahol erre van lehetőség, például prioritásnak kell lennie az európai határok megvédésének és az európai védelmi erők létrehozásának.Stanislav Guerini szerint a mostani EP-választás "a végét jelentheti Európának, mert egyes erők Európán belül ezt akarják".Viszont "ha tovább akarjuk építeni Európát, akkor újra kell alapítanunk, és ezt tartalmazza Emmanuel Macron javaslata is: Európának újjá kell születnie" - jelentette ki.A legfontosabb tét a választáson szerinte a klímaváltozás. "Ezt mondják a gyerekeink. Ez az egyetlen prioritás, amelyben minden erőnket egyesítenünk kell" - szögezte le.A tömeges migrációval pedig csak "következetes európai módszerrel tudunk megbirkózni" - mondta. Ő is fontosnak nevezte az európai közös védelem megteremtését, de emellett a befektetést is a fejlett technológiákba.Frans Timmermans kijelentette, hogy a mostani EP-választás a legfontosabb lesz az 1979-es első közvetlen voksolás óta: "küzdelem Európa lelkéért".Szerinte az a kérdés, hogy olyan Európa felé tartunk-e, amelyben félünk a tőlünk különbözőktől, és úgy gondoljuk, hogy falak vagy kerítések mögött biztonságban vagyunk.Olyan Európa felé, amelyben lakói ellenségeket teremtenek a saját társadalmukban vagy a határ túloldalán - tette hozzá."Szerintem ez csak további konfrontációhoz és a fenntartható társadalom megteremtése lehetőségeinek elvesztéséhez vezet. Az ezeket képviselő reakciós erők ellen progresszív ötletekkel kell fellépnünk. Európa a kisebbségek kontinense, ha a biztonságunkat mások kizárásával akarjuk megteremteni, akkor elvesztjük a szabadságunkat, az alapvető európai értékeket" - jelentette ki.A Magyarországgal szembeni kritikákkal kapcsolatban Timmermans kijelentette: "a magyarországi helyzet elszomorító".Orbán Viktor miniszterelnök az utóbbi tíz évben nagyon sikeres volt az emberek félelmeinek kihasználásában. Orbán azt mondja, hogy a keresztény értékekért küzd, de közben hagyja, hogy a magyar hatóságok felügyelete alatt lévő menedékkérők éhezzenek. "Az európai keresztényeknek fel kellene háborodniuk amiatt, hogy valaki ily módon manipulálja az ideológiájukat" - szögezte le.