Kovács: készülnek azok a tervek, amelyeket az Európai Bizottság tagad

A magyar kormány be tudja bizonyítani, hogy készülnek azok a tervek, amelyeket az Európai Bizottság tagad - mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár újságíróknak kedden Budapesten.Az államtitkár úgy fogalmazott: "az elmúlt években többször tapasztaltuk és láttuk, hogy a bizottság a legnyilvánvalóbb dolgokat is félrevezetésnek és hazugságnak tekintette", miközben maga áll a kezdeményezések mögött, amelyeket tagad.Hozzátette: a bevándorlást támogató hétpontos brüsszeli munkaterv minden egyes pontjának létezését be tudják bizonyítani.Kovács Zoltán példaként említette, hogy miközben a bizottság tagadja, hogy migránsvízumot vezetnének be, már szavaztak az úgynevezett humanitárius vízumról, és támogatják a létrehozását. A humanitárius vízummal "intézményesítenék a migrnsok eljutását a világ távolabbi pontjairól is" az európai tagállamok követségein keresztül Európába.Margarítisz Szkínász, a brüsszeli testület szóvivője kedden arról beszélt, hogy a magyar kormány hétfőn bejelentett kampánya "minden képzeleten túltesz", illetve sokkolónak nevezte, hogy "egy ilyen nevetséges összeesküvés-elmélet" ekkora teret nyert.Azt mondta: "Nem igaz, hogy az Európai Unió aláássa a nemzeti határvédelmet, éppen ellenkezőleg. Nincsen terv az úgynevezett humanitárius vízumok bevezetésére, a tagországok maguk döntenek arról, milyen mértékben kívánják elfogadni a jogszerű migrációt."Az új kormányzati tájékoztató kampány plakátjain Soros György magyar-amerikai üzletember és Jean-Claude Juncker fényképe látható a következő szöveggel: "Önnek is joga van tudni, mire készül Brüsszel. Be akarják vezetni a kötelező betelepítési kvótát. Gyengíteni akarják a tagállamok határvédelmi jogait. Migránsvízummal könnyítenék a bevándorlást."