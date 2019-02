Kormányszóvivő: újabb beismerő vallomással ér fel az Európai Bizottság állásfoglalása

A kormányszóvivő szerint újabb beismerő vallomással ér fel az Európai Bizottság csütörtöki állásfoglalása. Hollik István budapesti sajtótájékoztatóján erre reagálva azt mondta, a bizottság ismét megerősítette a betelepítésre vonatkozó terveket, és azt is, hogy az Európai Parlament megszavazta a migránsvízumokat, valamint nyilatkoznak arról is, hogy pénzzel feltöltött bankkártyákat adnak a migránsoknak.Az is világosan szerepel az állásfoglalásban - folytatta Hollik István -, hogy a bizottság biztosítani akarja a legális migráció lehetőségét.A kormányszóvivő szerint ezek a javaslatok egy irányba mutatnak: ösztönözni kívánják a bevándorlást Európába, amelyet a kormány ellenez, mert veszélyesnek tartja azt. Hozzátette: a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy ezekről a tervekről minden magyar értesüljön.Hollik István kérdésre válaszolva megerősítette azt a Népszavától származó információt, amely szerint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Balog Zoltán, a Fidesz pártalapítványának elnöke Berlinben járt. Közlése szerint a Kereszténydemokrata Unió (CDU) új elnökével a német-magyar viszonyról tárgyaltak, az apropót a pán-európai piknik közelgő évfordulója, valamint a CDU új elnökének beiktatása adta. Hosszú, jó hangulatú megbeszélések voltak - tette hozzá Hollik István.