Kormányszóvivő: Brüsszel tudott-e arról, hogy egy szír terroristavezér is kapott "migránskártyát"?

A kormány választ vár az Európai Bizottságtól: tudott-e arról, hogy egy szír terroristavezér is kapott "migránskártyát" - közölte a kormányszóvivő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján. Hollik István azt mondta: ismert, hogy Hassan F. szír terroristavezér is kapott brüsszeli "migránskártyát", ezt a terrorista ügyvédje a napokban meg is erősítette.Az Európai Bizottság ennek ellenére a mai napig azt állítja - folytatta a kormányszóvivő -, hogy ezek a név nélküli "migránskártyák" nem veszélyesek. Szerdán Natasha Bertaud európai bizottsági szóvivő pedig továbbra is azt állította - idézte -, hogy nincsenek név nélküli "migránskártyák", hiszen a kártyatulajdonosok személyazonosságát ismerik és havonta ellenőrzik is.Hollik István jelezte, ha ez így van, tehát a brüsszeli bizottság valóban tudja, kiknek biztosít ilyen "migránskártyákat", akkor ez egy nagyon fontos kérdést vet fel. Ezért a kormány egyenes választ vár az Európai Bizottságtól: Brüsszel tudott-e arról, hogy egy szír terroristavezér is kapott "migránskártyát", tehát tudomásuk volt-e arról, hogy "az Iszlám Állam hóhérát pénzelik" - fogalmazta meg a kérdést a kormányszóvivő.Hangsúlyozta: az emberek is szeretnének végre tisztán látni, mert sokakat felháborít, hogy Brüsszel a "migránskártyával" a jelek szerint Európára törő terroristákat is pénzel.