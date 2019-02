Kormányszóvivő: 40 milliárd forintot költ migránskártyákra az EU

Több mint 90 ezer bevándorló kap juttatást az úgynevezett migránskártyákon az Európai Uniótól, összesen csaknem 40 milliárd forint értékben - mondta a kormányszóvivő az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában az Európai Bizottság válaszára hivatkozva. Hollik István elképesztőnek nevezte, hogy tényleg léteznek ezek a név nélküli bankkártyák.A kötelező kvótát most állandó áttelepítési keretnek hívják, a lényeg azonban ugyanaz - hangoztatta.A kormányszóvivő kijelentette: ők arra hívják fel a magyar emberek figyelmét, hogy az unió tervei veszélyeztetik a kontinens biztonságát. Leszögezte, a magyar kormány álláspontja a migrációról három éve változatlan."Régi játék" zajlik Magyarország és az Európai Bizottság között: amint a magyar kabinet tényszerűen tájékoztatja a "bevándorláspártiak" terveiről a lakosságot, a bizottság egyből megpróbálja letagadni azokat - jelentette ki Hollik István.A kormányszóvivő arról is beszélt, hogy a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellett egy komoly útfejlesztési programot is kidolgoztak. A kabinet azt akarja, hogy vonzó alternatíva legyen a falusi élet - tette hozzá.