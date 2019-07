Kormánypártok: Brüsszel nem áll le, még áterőltetné a migránsok elosztását

A mostani bevándorláspárti brüsszeli vezetés nem áll le, és még áterőltetné a migránsok elosztását - mondta Nacsa Lőrinc , a kormánypártok véleményét ismertetve kedden Budapesten.A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő kifejtette: erre utal Dimitrisz Avramopulosz brüsszeli migrációs biztos friss nyilatkozata. Szerinte addig is, amíg nem sikerül átfogóan megállapodni a migrációs szabályokról, egy előzetes megállapodást kellene kötni a migránsok elosztásáról.A kormánypárti politikus felháborítónak tartotta a nyilatkozatot, szavai szerint ez a mostani brüsszeli bizottság már ne javasoljon semmit. A Juncker-féle bizottságnak már lejárt a "szavatossága", az európai kormányfők javaslatára az Európai Parlament jövő héten megszavazhatja az új bizottsági elnököt és megkezdődik az új Európai Bizottság felállításának folyamata - mondta.Nacsa Lőrinc a nyilatkozatot egyúttal erős figyelmeztetésnek nevezte mindenki számára, hogy a bevándorláspárti erők nem fognak leállni, és továbbra is erőltetik a migránsok kötelező elosztását. Továbbra is rá akarják kényszeríteni a saját akaratukat a tagállamokra, trükkökkel, ideiglenesnek mondott megállapodásokkal készülnek - fejtette ki."A harc tehát folytatódik, a bevándorláspárti erőkkel és tervekkel ezután is meg kell küzdenünk"- fogalmazott, hangsúlyozva: a Fidesz-KDNP itthon és az Európai Parlamentben is mindent meg fog tenni azért, hogy a bevándorlást megállítsa. Kezdeményezni fogják a migránskártya program leállítását és a migránsvízum tervének visszavonását - jelezte.Hozzáfűzte: megelőlegezett bizalommal vannak az új uniós vezetők, különösen az Európai Bizottság új vezetése iránt. Bíznak benne, hogy az eddiginél egy jóval józanabb és Európa biztonságát, jövőjét szem előtt tartó vezetéssel dolgozhatnak együtt a bevándorlás megállításért.Nacsa Lőrinc rögzítette: olyan uniós vezetőkre van szükség, akik nem akarják saját akaratukat, így például a migránsok elosztását a tagállamokra erőltetni.