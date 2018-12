Kormánypártok: az ENSZ-ben, Brüsszelben és Budapesten is támad "a migránspárti Soros-hálózat"

Az ENSZ egy szélsőségesen migránspárti csomagról szavaz szerdán - ismertette a kormánypártok véleményét az ENSZ globális migrációs csomagjáról a KDNP szóvivője. Nacsa Lőrinc szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az ENSZ-ben, Brüsszelben és Budapesten is támad "a migránspárti Soros-hálózat", ami folyamatosan a bevándorlásellenes Magyarország ellen uszít. Az ENSZ közgyűlése szerdán szavaz a szélsőségesen migránspárti csomagról, mert világszerte fokozni szeretnék a migrációt és arra szeretnék rákényszeríteni a tagállamokat, hogy az illegális és a gazdasági bevándorlók esetében is alapvető jognak ismerjék el a migrációt - fogalmazott.Ennek a csomagnak az előkészítésében jelentős szerepet vállalt a "Soros-hálózat" - közölte.Eközben az Európai Parlament bevándorláspárti többsége is folyamatosan ontja magából a bevándorláspárti javaslatokat - jelentette ki a politikus. Elfogadták a migránsvízumot, újra napirendre tűzték a kötelező kvóták ügyét, folyamatosan egyre több pénzügyi segítséget szeretnének nyújtani a migránsoknak és a Közép-európai országoktól szeretnének elvonni forrásokat, hogy azokat "Soros NGO-inak adják" - mondta az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke.Magyarországot és a többi bevándorlásellenes országot pedig mindenféle eljárással és szankcióval fenyegetik - közölte a képviselő. Budapest utcáin is "akcióban van a bevándorláspárti Soros-hálózat", ami erőszakos, agresszív tüntetéseket szervez és a bevándorlásellenes nemzeti kormány szeretné megdönteni - jelentette ki.