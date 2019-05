Kormánypártok: akiknek fontos a határvédelem, azoknak a Fidesz-KDNP-re kell szavazniuk

Akiknek fontos a határvédelem, akik szeretnék, hogy Magyarország és Európa megvédje a határait és akik szeretnék megfékezni az illegális bevándorlók millióit, azoknak a Fidesz és a KDNP közös listájára kell szavazniuk - mondta a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Kocsis Máté kijelentette: a kormánypártok az elmúlt években bebizonyították, hogy képesek megvédeni a határt, de a következő években készen állnak arra is, hogy az unió többi, schengeni határvédelemben érintett országával együttműködve ezt a rendszert kiterjesszék és így az egész kontinenst megvédjék.Bár Európa-szerte egyre több terror- és bűncselekményt követnek el bevándorló hátterű emberek, a brüsszeli bürokrácia egyáltalán nem foglalkozott a határvédelem kérdésével. A brüsszeli elit a migráció és a határvédelem kérdésében megbukott - értékelt.A kormánypártok ezért a következő európai parlamenti ciklusban minél inkább érvényesíteni kívánják azt a javaslatukat, hogy a jövőben a schengeni határvédelemben érdekelt tagállamok belügyminiszterei hozhassák meg a döntéseket, hiszen nekik van meg a szükséges tapasztalatuk ehhez és nekik van felelősségük is a kérdésben.Így sokkal inkább a tagállami szuverenitás körébe kerülne a határvédelem - hangsúlyozta a frakcióvezető. A kormánypártok ezt azért is fontosnak tartják, mert vallják, hogy minden nemzetnek meg kell adni a jogot, hogy maga döntse el: kikkel akar együtt élni, kiket és milyen módon enged be a saját hazájába.Ez ma Brüsszel irányítása alatt nincs így, és félő, hogy ha a brüsszeli rezsim nem változik, még erőteljesebb támadást intéznek a határvédelem ellen - mondta.Rámutatott arra is: Magyarország az elmúlt években 300 milliárd forintot költött határvédelemre, amelyből Brüsszel egyetlen fillért sem térített meg, ellenben "a migránsok és a Soros-szervezetek pénzelésére talált forrást".Felidézte a magyar kormány és az Országgyűlés által a migrációs válság kezelése érdekében hozott döntéseket: a déli határkerítés megépítését, az alaptörvény módosítását valamint a Stop Soros törvénycsomag elfogadását. Törvényt hoztak a külföldről támogatott szervezetek átláthatóvá tétele érdekében is - sorolta, sérelmezve, hogy az ellenzékre ezeknél a döntéseknél nem számíthattak.Vasárnap ezért a magyar választóknak kell világos üzenetet küldeniük, kívánják-e megvédeni a magyar határvédelmi rendszert, vagy az ellenzéki és a brüsszeli akaratnak megfelelően lebontani kívánják a kerítést - hangsúlyozta.Kocsis Máté kérdést kapott azzal kapcsolatban, hogy a zuglói parkolási szerződések felmondását akadályozó kerületi jegyző, Papp Imre korábban a Gyurcsány-kormányban államtitkári posztot töltött be. Kocsis Máté megjegyezte: Karácsony Gergely alkalmatlanságáról sokat elárul, hogy még jegyzőt is Gyurcsány Ferenctől kér, akit Kocsis Máté az ellenzék valódi vezérének nevezett.Leszögezte: a zuglóiak minden nap egymillió forintot dobnak ki az ablakon a parkolási díjon túl pusztán azért, mert Karácsony Gergely előnytelen szerződést kötött, ezért annak felmondására szólította fel a zuglói polgármestert.A politikus a szocialistákat érintő újabb leleplezett hazugságként értékelte Szekeres Imre korábbi szocialista honvédelmi miniszter kijelentéseit arról, hogy már 2009-ben kapott jelentéseket a várható migrációs hullámokról. Bár tudtak a problémáról, a szocialisták megint nem az emberek akaratának megfelelően jártak el, hanem más érdeket szolgáltak, politikusaik 2009 után évekkel még a probléma létét is tagadták - emlékeztetett.Szekeres Imre nyilatkozata Kocsis Máté szerint felér egy beismerő vallomással, hogy a szocialisták szánt szándékkal, a magyar embereket becsapva próbáltak viszonyulni a bevándorláshoz.