Kormánypártok: a Soros-szervezetek számára a migránsok fontosabbak, mint a gyermekek

A Fidesz és a KDNP szerint nemcsak az ellenzék, hanem a Soros-szervezetek - köztük a TASZ - is "zsigerből" kezdték támadni a családok védelméről szóló nemzeti konzultációt". Nacsa Lőrinc , a KDNP frakciószóvivője a kormánypártok véleményét tolmácsolva kedden újságíróknak azt mondta: ismét kiderült, hogy a Soros-szervezetek számára a migránsok fontosabbak, mint a gyermekek.Rámutatott: ugyanazon Soros-szervezetek, amelyek elsőként ugranak, ha a migránsokról van szó, vagy valamely bevándorlás-ellenes magyar intézkedést kell támadni, most a családok védelméről és támogatásáról szóló nemzeti konzultációt támadják.A Soros-hálózathoz tartozó Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) is "nekiment" a konzultációnak, többek között azt sérelmezve, hogy kétharmados védelmet kell adni a családtámogatásoknak. Nyíltan képviselik azt, hogy Európa népesedési problémáit a bevándorlással kell kezelni. A kereszténydemokrata politikus felidézte, hogy ugyanez a szervezet volt az, amelyik Brüsszelben aktívan támadta a magyar határzárat, a szigorú bevándorlási szabályokat és a Stop Soros törvényt is. Emellett ez a szervezet azért lobbizik, hogy a migránsok szavazati jogot kaphassanak - mutatott rá Nacsa Lőrinc.A KDNP-s politikus kijelentette: mindezzel nem értenek egyet, álláspontjuk szerint a migránsok támogatása helyett a gyermeket nevelő magyar családokat kell támogatni, erről szól a nemzeti konzultáció és a kormánypártok politikája.