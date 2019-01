Kormányinfó Orbán Viktor miniszterelnökkel: "Magyarország jobban teljesít" - videó

Fotók: MTI

A bruttó hazai termék (GDP) tavalyi növekedése 4,6 százalék lehet, az államadósság a GDP 71 százalékára csökkent 2018 végére, a tavalyi hiány pedig 2 százalékon megállt - közölte Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.A kormányfő elmondta: a szerdai kormányülésen meghallgatták Varga Mihály pénzügyminiszter beszámolóját. Eszerint tavaly a háztartások fogyasztása 6 százalékkal nőtt, a bruttó bérek pedig átlagosan 11 százalékkal.Orbán Viktor az adatokat úgy kommentálta, hogy a gazdaság stabil és ez várható idén is.- hangsúlyozta a miniszterelnök.A családok védelméről szóló nemzeti konzultációban 1 millió 382 ezer kérdőívet küldtek vissza - közölte Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, az év első kormányinfóján.Kiemelte,ami azt mutatja, hogy nemcsak a kormánynak, hanem az egész országnak fontos a családok helyzete, a gyermekvállalás és a demográfia kérdése.Orbán Viktor azt mondta, reméli, hogy a február 10. körül esedékes évértékelő beszédében ismertetni tudja majd a konzultáció alapján hozott kormányzati intézkedéseket.- hangoztatta a kormányfő.A miniszterelnök szerint sorsdöntő lehet a májusi európai parlamenti (EP-) választás.Orbán Viktor csütörtöki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta:Ezért a májusi voksolás nagy lehetőség az európaiaknak, hogy elmondják véleményüket - mutatott rá.Közölte:az EP-ben, utána a az Európai Bizottságban, majd a nemzeti parlamenti választások eredményeként az Európai Tanácsban.Az is cél, hogy az EP-választás eredményeként "mi legyünk a legsikeresebb párt" Európában és az Európai Néppártban - magyarázta a kormányfő.A migráció nem egyszerűen az európai parlamenti választás fő kérdése lesz, egy olyan témáról van szó ugyanis, amely mélységében alakítja át a teljes európai politikát - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.A pártok hagyományos jobb- és baloldali felosztása átadja a helyét a bevándorláspárti-bevándorlásellenes dimenziónak, továbbá a migrációs vita újraértelmezi a kereszténységhez való viszonyt is, a keresztény kultúra védelmét szinte politikai kötelezettséggé teszi - mondta a kormányfő.Szerinte a bevándorlásról szóló vita újraértelmezi a szuverenitásvitát is, a bevándorláspártiak ugyanis nem tartják tiszteletben azoknak a döntését, akik nem akarnak migránsokat befogadni.Orbán Viktor arról is beszélt, hogyegy vegyes, amely az iszlám és a kereszténység együttélésére építi a jövőjét, és a közép-európaiak, "akik továbbra is keresztény civilizációként" képzelik el Európát.A kormány mindent megtesz azért, hogy meglegyen a 4 százalékos növekedés az idén - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, az év első kormányinfóján, megjegyezve: álláspontjuk szerint ha nem hoznak az első negyedévben a gazdasági növekedést segítő lépéseket, az 4 százalék alatt lesz.A kormányfő kifejtette: 2010-ben Magyarországon 3,7 millióan dolgoztak, ma 4,5 millióan, és ha minden jól megy, azzal kell számolni, hogy hosszabb távon is 4,5-5 millió lesz a munkát vállalni képes és akaró emberek száma, ami megközelíti a teljes foglalkoztatottságot.Úgy vélte, ezért nem érdemes olyan gazdaságpolitikát csinálni, amely több ember munkáját igényelné, olyan növekedés kell, amely ennyi emberrel működtethető gazdaságból fakad.Orbán Viktor szerint a munkavállalók szempontjából inkább jó a kialakult helyzet, mert ha ma valaki dolgozót akar, "lasszóval kell fogni", és "az alku urai a dolgozók", ami kikényszeríti a magasabb fizetést, a jobb képzést.Egy az MNB elnökének lejáró mandátumára vonatkozó kérdésre a miniszterelnök közölte: az ügyben "semmilyen meglepetés nem várható".Orbán Viktor csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte: Magyarország azzal büszkélkedhet, hogy először adott bizonyítékot arról, hogy a migrációt meg lehet állítani a szárazföldön, és hosszú ideig egy tengeri ország sem vállalkozott hasonlóra. Matteo Salvini olasz belügyminiszter mondta először, hogy ez lehetséges, ez tette hőssé az ő szemében - mutatott rá a miniszterelnök sok sikert kívánva az olasz tárcavezetőnek.A kormányfő kitért rá:Van, ahol már eldőlt, hogy kevert civilizáció lesz, és csak az együttélés kérdéséről tudnak már beszélni.A migráció Nyugat-Európában együttélési kérdés, Közép-Európában azonban még nem, itt a vita arról szól, hogyan akadályozzuk meg annak a helyzetnek a kialakítását, amely Nyugat-Európában már látható - magyarázta.Orbán Viktor hangsúlyozta: "egészen más kérdéseik vannak nekik és nekünk", a migráció messzire vitte egymástól Európa két részét, és az a kérdés, hogy tudnak egységesek maradni, ha ennyire különböző jövőt választottak maguknak.- reagált Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón a legutóbbi brüsszeli ellenzéki - Judith Sargentini holland zöldpárti EP-képviselő részvételével rendezett - tüntetést firtató kérdésre.- mondta a kormányfő.A kampányban az az újszerű - folytatta -, hogy nemzetközi, van egy kiemelkedő téma, a bevándorlás, amely maga köré rendezi az egész európai politikai arénát, erről fognak dönteni az európai választók.A baloldal és a Jobbik összefogását firtató felvetésre azt a kérdést tette fel a baloldalnak a kormányfő, hogy szabad-e rövid távú pártpolitikai érdekből antiszemitizmust képviselőket legitimálni.Orbán Viktor tartja az idei első Kormányinfót. 