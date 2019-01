Kormányinfó Orbán Viktor miniszterelnökkel: "Magyarország jobban teljesít" - élő videó

A bruttó hazai termék (GDP) tavalyi növekedése 4,6 százalék lehet, az államadósság a GDP 71 százalékára csökkent 2018 végére, a tavalyi hiány pedig 2 százalékon megállt - közölte Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.A kormányfő elmondta: a szerdai kormányülésen meghallgatták Varga Mihály pénzügyminiszter beszámolóját. Eszerint tavaly a háztartások fogyasztása 6 százalékkal nőtt, a bruttó bérek pedig átlagosan 11 százalékkal.Orbán Viktor az adatokat úgy kommentálta, hogy a gazdaság stabil és ez várható idén is. "Magyarország jobban teljesít" - hangsúlyozta a miniszterelnök.A családok védelméről szóló nemzeti konzultációban 1 millió 382 ezer kérdőívet küldtek vissza - közölte Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, az év első kormányinfóján.Kiemelte, ez volt a harmadik legnagyobb részvételű nemzeti konzultáció, ami azt mutatja, hogy nemcsak a kormánynak, hanem az egész országnak fontos a családok helyzete, a gyermekvállalás és a demográfia kérdése.Orbán Viktor azt mondta, reméli, hogy a február 10. körül esedékes évértékelő beszédében ismertetni tudja majd a konzultáció alapján hozott kormányzati intézkedéseket.Az ország jövője a családokban van - hangoztatta a kormányfő.A miniszterelnök szerint sorsdöntő lehet a májusi európai parlamenti (EP-) választás.Orbán Viktor csütörtöki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: eddig csak Magyarországon mondhatták el az emberek a véleményüket a bevándorlásról, a többi európai országban erre nem volt mód. Ezért a májusi voksolás nagy lehetőség az európaiaknak, hogy elmondják véleményüket - mutatott rá.Közölte: Magyarország célja, hogy az EU minden intézményrendszerén belül, minden intézményben kerüljenek többségbe a bevándorlásellenes erők, az EP-ben, utána a az Európai Bizottságban, majd a nemzeti parlamenti választások eredményeként az Európai Tanácsban.Az is cél, hogy az EP-választás eredményeként "mi legyünk a legsikeresebb párt" Európában és az Európai Néppártban - magyarázta a kormányfő.Orbán Viktor tartja az idei első Kormányinfót. Az esemény 10:30-kor kezdődik, amelyet élőben közvetítenek a miniszterelnök Facebook-oldalán.2019. január 10-én, azaz most csütörtökön megtartják az idei első Kormányinfót, amelynek különlegessége, hogy Orbán Viktor miniszterelnök fog válaszolni a kérdésekre. Az Origo információ szerint a miniszterelnök ebből hagyományt szeretne teremteni. Orbán Viktor tartja az idei év első Kormányinfóját. A miniszterelnök korábban kijelentette, hogy minden évben fog egy nagy sajtótájékoztatót tartani, ahol az újságírók kérdezhetnek tőle -Erre több nemzetközi példa is van, hasonló sajtótájékoztatót tart az amerikai elnök, Vlagyimir Putyin és Benjamin Netanjahu is.Az, hogy az év első Kormányinfóját a miniszterelnök tartja, logikus lépés, azinformáció szerint ebből hagyományt akar teremteni Orbán Viktor, ahogy az évértékelőből is ő csinált hagyományt.