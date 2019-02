Kontrát: a migrációs veszély nem múlt el

A migrációs veszély nem múlt el - hangoztatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának csütörtöki ülésén. Kontrát Károly a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet meghosszabbításáról szóló beszámoló kapcsán azt mondta: Görögországban 14 ezer migráns várakozik, s a balkáni útvonal is aktív, ott 70 ezer migráns van úton. Ezen felül Törökországban 4 millió migráns várakozik, hogy az Európai Unióba jusson.Az államtitkár szerint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet szabályainak alkalmazása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország, ezért indokolt a válsághelyzet meghosszabbítása.Balogh János országos rendőrfőkapitány közölte: míg 2018-ban átlagosan napi 18 illegális határátlépési kísérlet volt, 2019 eddig eltelt időszakában ez a szám 27-re emelkedett. Ez a migráció fokozódását jelzi - hangsúlyozta.Végh Zsuzsanna, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója azt mondta, az Európai Unióban az elmúlt években mindössze 10 százalékkal csökkent a regisztrált menedékkérők száma; néhány országban viszont kifejezett emelkedés volt tapasztalható.Az elmúlt évben Európában 635 ezren regisztráltak menedékkérelemért. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem kell aggódni a menedékkérők számának esetleges növekedésétől - jegyezte meg. Emellett a másodlagos migráció is növekvő tendenciát mutat, a menedékjoggal való visszaélés egyre jellemzőbb - mondta a főigazgató.Harangozó Tamás, a bizottság MSZP-s tagja és Vadai Ágnes, a bizottság DK-s alelnöke is azt kérdezte, miként lehetséges, hogy embereket éheztetnek a tranzitzónában. A DK-s politikus felvetette továbbá: mi indokolja a válsághelyzet fenntartását, ha nincs annyi illegális migráns.Kontrát Károly a kérdésekre úgy reagált: azt kérik számon, hogy a magyarországi illegális határátlépési kísérletek száma kisebb, mint 2015-ben, a migrációs válság csúcsán. Hozzátette: azért kísérleteznek ilyen kevesen, mert a szabályok életben vannak. Ha ezek nem lennének, elárasztanák az országot a migránsok - fogalmazott az államtitkár, hangsúlyozva: a biztonság olyan fontos érték, amivel nem szabad kísérletezni.Végh Zsuzsanna kijelentette: soha nem volt és jelenleg sincs olyan menedékkérő, akit ne láttak volna el a menekülteljárás időtartamára. Az okozhatja a zavart, hogy vannak menedékkérők, akik kérelmük elutasítása után nem hajlandók elhagyni a tranzitzónát - fűzte hozzá.A bizottság végül elfogadta a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet meghosszabbításáról szóló beszámolót.A Magyarország egész területére elrendelt válsághelyzetről szóló - a Magyar Közlöny hétfői számában megjelent - kormányhatározat szeptember 7-én veszíti hatályát.A migrációs válsághelyzetet 2016 márciusában hirdette ki a kormány. Azóta folyamatosan fenntartották az intézkedést.