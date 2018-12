Kocsis az ellenzéknek: Fejezzék be a hisztériakeltést!

ITT olvashat bővebben. Arról, hogy hogy zajlott a vita a törvényjavaslatról, és hogy mi történt a napirend elfogadását követően,olvashat bővebben.

Előzőleg ellenzéki frakciók több mint 2900 napirend-módosító javaslat benyújtásával obstrukciót terveztek a munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló fideszes törvényjavaslat miatt. Az Országgyűlés igazságügyi bizottsága ugyanakkor úgy foglalt állást, hogy egyetlen döntéssel kell határozni a napirend-módosító javaslatokról.Kocsis Máté az MTI-nek úgy reagált: az Országgyűlésre vonatkozó alapelvek és az Alkotmánybíróság határozata is világosan rögzíti, hogy a parlament hatékony, demokratikus működéséhez a képviselői jogok visszaélésszerű használata nem megengedett.Úgy fogalmazott, a baloldali ellenzéki obstrukciót azok a szocialisták, DK-sok kezdeményezték, akik kormányzásuk idején, Gyurcsány Ferenccel az élen, egymillió embert tettek munkanélkülivé, és kétszeresen adóztatták a munkásokat. Az is nyilvánvaló – folytatta a politikus –, hogy az ő kormányzásuk idején sokkal fontosabb volt a bankoknak mindenféle kedvezményeket adni, mintsem a munkásoknak segíteni.A munka törvénykönyvének módosításáról szóló javaslat – amely körül ez a hisztériakeltés kialakult a baloldali pártok jóvoltából – arról szól, hogy aki szeretne többet dolgozni, és szeretne ezáltal több pénzt keresni, az elől elhárítsák a bürokratikus akadályokat – mondta a Fidesz frakcióvezetője. Hangsúlyozta, hogy ez önkéntes, azaz minden esetben a munkavállaló beleegyezése szükséges hozzá.Kocsis Máté az Országgyűlésben szomorúnak nevezte, hogy az ellenzék hazugsággal hergeli az embereket, „ez egy kutyakomédia, hisztériakeltés". Arra kérte az ellenzéket, hogy próbáljon meg a parlament hatékony működésében együttműködni. Hozzátette, a baloldali ellenzék napirend-módosító kezdeményezése formailag sem alkalmas döntésre. „Fejezzék be a hisztériakeltést!" – szólította fel az ellenzéki képviselőket.