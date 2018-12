Kiengedték a szegedi börtönből Czeglédy Csabát

„Szombaton 9 óra 5 perckor jött faxon az értesítés a bv-be, hogy a Szegedi Törvényszék úgy döntött, kiengednek. Szóval az áthelyezett munkanap kevés nyertese közé tartozok" - viccelődött a hvg.hu-nak a már Szombathely felé tartó Czeglédy Csaba. A portál magától a politikustól tudta meg , hogy miközben futással töltötte a kint tölthető egy óráját, egy magas rangú bv-tiszt jelent meg. Először még szóvá is tette neki, hogy van ideje az egy órából, amit szeretne futással tölteni, de erre azt a választ kapta: nem akar inkább szabadulni? Alig két hete írtuk meg , hogy 30 nappal meghosszabbította a Szegedi Járásbíróság az előzetes letartóztatását, mert a bíró egyetértett az ügyészséggel abban, hogy ha szabadon engednék a volt szocialista politikust, akkor nem kizárt, hogy újra bűncselekményt követne el. Pár napja pedig arról írtunk , hogy jövő héten kedden nyújthatja be a vádiratot a Csongrád megyei Főügyészség Czeglédy Csaba és 21 társa ellen. A Magyar Idők szerint azért akkor, mert a védelemnek a törvény szerint december 17-ig van lehetősége az iratokkal kapcsolatos vélemények ismertetésére, és kérdések feltételére. Így a vádemelés csak a határidő lejárta után, legkorábban december 18-án lehetséges.Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, ami diákmunka közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Human Operator Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján lévő és strómanok által vezetett kilenc iskolaszövetkezet segítségével a diákmunka közvetítése után járó közterhek megfizetését elkerüljék. A gyanú szerint a bűnszervezet több mint hatmilliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő volt, de mandátuma - miután egy évig nem vett részt a közgyűlés munkájában - megszűnt. Ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.