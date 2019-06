Kétezer program négyszáz intézményben a Múzeumok éjszakáján

Országszerte mintegy 400 intézmény várja a közönséget csaknem 2000 programmal június 22-én, a 17. Múzeumok éjszakáján, melynek "fővárosa" Szombathely lesz.Közép-Európa legnagyobb és legnépszerűbb muzeális eseményére készül most Magyarország sok száz kulturális intézménye - mondta el a Múzeumok éjszakája szerdai sajtótájékoztatóján a budapesti Postamúzeumban az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára.Fekete Péter hozzáfűzte, az idén a #UtazásÉlményMúzeum kiemelt tematika mentén meghirdetett rendezvénysorozat költségvetése a szponzori támogatásokkal együtt 47 millió forint.Mára hagyománnyá vált, hogy a családok felkerekednek ezen az estén, és általában több múzeumot is bejárnak - jegyezte meg az államtitkár, hozzátéve: a tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is mintegy 400 ezer látogatót várnak a Múzeumok éjszakájára, ami az éves múzeumi látogatottság 4 százalékát teszi ki.Liu Shaolin Sándor olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, a Múzeumok éjszakája idei szóvivője elmondta, hogy családjában a sport mellett kevés idő jut a múzeumlátogatásra, az utóbbi hetekben azonban az ország több múzeumát bejárták, ami hatalmas élményt jelentett számukra.Németh Anna, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta: a kultúra és a turizmus rengeteg ponton kapcsolódik egymáshoz. A minőségi élményeket kereső utazók megszólításában fontos a kulturális országmárka erősítése, de a kultúra a belföldi turizmusnak is jelentős eleme - fűzte hozzá.Siklósi Beatrix, az M5 csatornaigazgatója elmondta, a köztévé kulturális csatornájának munkatársai élő adásban, egész este múzeumról múzeumra járva mutatják be a Múzeumok éjszaka programjait, de már a nap folyamán is többször bejelentkeznek a rendezvénysorozat helyszíneiről, és az M5 Facebook-oldalán is folyamatosan friss információkat közölnek majd.Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. elnöke, a vállalat által fenntartott Postamúzeumra és Bélyegmúzeumra hívta fel a figyelmet.Mint elmondta, a Hársfa utcai Bélyegmúzeum több millió bélyeget őriz, ebből mintegy 550 ezer látható az állandó kiállításon, melyben a Múzeumok éjszakáján a Budapesti Operettszínház művészei, Polyák Lilla és Gömöri András Máté zenés tárlatvezetést is tartanak.A Benczúr utcai Postamúzeumban többek között szabadulószoba és járműbemutató várja a látogatókat, akiknek mások mellett a postaforgalmi szakközépiskolában végzett Dolhai Attila színművész tart szubjektív tárlatvezetést.Kassai Hajnal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma múzeumi főosztályának vezetője bejelentette: a rendezvényre újdonságként magasabb árú támogatói jegyet is lehet vásárolni, amellyel sorban állás nélkül be lehet jutni minden résztvevő intézménybe.A Múzeumok éjszakája részletes programja ahonlapon érhető el.