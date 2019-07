Kendernay János az LMP új elnöke

Női társelnököt nem tudott választani a kongresszus, mivel nem érkezett érvényes jelölés, így a poszt betöltőjéről hatvan napon belül kell határoznia a pártnak. Kendernay János tavaly óta az LMP elnökségi tagja, nemzetközi kapcsolatokkal, diplomáciával és európai ügyekkel foglalkozik. A férfi társelnöki pozícióért versenyre kelt Ferenczi István kispesti önkormányzati képviselő is. Az országos elnökség titkári posztját ezután is Kanász-Nagy Máté tölti be.