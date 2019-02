KDNP: a Jobbik ugyanaz az antiszemita párt, mint korábban volt

A Jobbik semmit sem változott, ugyanaz az antiszemita párt maradt, mint korábban volt - mondta Nacsa Lőrinc , a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője kedden újságíróknak.A KDNP-s politikus felidézte, hogy az elmúlt napokban - az eddigieken túl - újabb vállalhatatlan, rasszista vagy antiszemita hangokat tartalmazó felvételek kerültek nyilvánosságra a Jobbik háza tájáról.Most a Jobbik szóvivőjéről láttak napvilágot felvételek, arról a Jakab Péterről, aki korábban Gyurcsány Ferenccel tett valamiféle esküt a Parlament előtt. Ezeken a KDNP korábbi képviselőjének Salamon Lászlónak a nevével és vélt származásával viccelődnek, s Jakab Péter láthatóan jót nevet ezeken a "gyalázatos vicceken" - közölte.Nacsa Lőrinc kijelentette: a KDNP visszautasítja, hogy a "kisnyilasok" korábbi képviselőtársaikon és embertársaikon ilyen gyalázatos módon viccelődjenek. Emlékeztetett: a KDNP idén 75 éves, és elődeik a legsötétebb diktatúrák időszakában is felemelték a szavukat az antiszemitizmus és a gyűlöletkeltés ellen.A frakciószóvivő felidézte Jakab Péter azon szavait is, amikor "a kiválasztott néphez tartozó bűnözőkről beszélt", majd kitért a Jobbik korábbi antiszemita botrányaira, a cipőkbe köpésre, a képviselők listázására, zsidó nő megverésével való hencegésre, karlendítésre.Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, mindenki láthatja, ez a Jobbik, "egy zsidózó, antiszemita, szélsőséges párt", újabb és újabb bizonyítékok támasztják ezt alá. A magyar balliberális oldal pedig a pénz és hatalom reményében összefogott ezekkel a "kisnyilasokkal" - tette hozzá a KDNP-s politikus.A kormánypárti képviselő az ellenzék előző napi kivonulását a parlamentből kérdésre úgy értékelte: az ellenzéki pártok mindig keresik az ürügyet a politikai balhékeltésre, nem Magyarország érdekeit nézik, hanem a pénz és a hatalom fontos nekik. A kivonulásuk is azt jelzi, hogy nincs mondanivalójuk a magyar választók számára - mutatott rá.