Kásler: Magyarország rengeteget áldoz arra, ami az emberek életét jobbá teszi

Magyarország rengeteget áldoz arra, ami az emberek életét jobbá teszi, mind a kultúra, mind az egészségügy és sport területén - mondta Kásler Miklós miniszter csütörtökön Budapesten újságíróknak.A miniszter azt követően adott rövid nyilatkozatot, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumában fogadta a Liget Budapest Projekt szakmai vezetőit, miután a Néprajzi Múzeum új épülete hétfőn elnyerte a világ legjobb középülete és az Európa legjobb középülete díjat is az International Property Awards (IPA) versenyén Londonban.Kásler Miklós kiemelte: Magyarországon elképesztő, eddig soha nem látott fejlesztések zajlanak, az egészségügy területén 500 milliárd forintból felépült a vidéki kórházi rendszer, 700 milliárd forintból elindult a budapesti fejlesztések sorozata, a kultúra területén olyan támogatások vannak, beruházások zajlanak, amelyek "sem Mátyás király uralkodása alatt, sem a kiegyezés után nem történtek meg".Magyarországon zajlik Európa legnagyobb kulturális beruházása is, büszkék vagyunk a magyar sikerekre - emelte ki Kásler Miklós.Baán László miniszteri biztos elmondta: a Liget Budapest Projekt elindításához az kellett, hogy mind a magyar kormány, mind a kulturális kormányzat nagy figyelmet szenteljen a projektnek, támogassa a Városliget megújítását.A világ legjobb középülete díjat a hét elején, december 4-én nyerte el a Liget Budapest Projekt keretében épülő új Néprajzi Múzeum épülete Londonban. A magyar Napur Architect építésziroda által a Városliget szélére tervezett új épület ugyanezen a versenyen előzőleg Európa legjobb középületének díját is megkapta, így került a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé.Az International Property Awards negyedszázados történetében először fordult elő, hogy magyar épület a világ legjobbjaként végezzen a kategóriájában. A Néprajzi Múzeum új épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének, majd a kontinens legkiválóbbjaként a világ 10 régiójának kategória-győztesei közül érdemelte ki a világ legjobbjának járó "World's Best" díjat.A Néprajzi Múzeum egy korszerű, világszínvonalú, a szakmai követelmények, valamint gyűjteményi és látogatói igények szerint kialakított 34 ezer négyzetméteres épületben kap új és végleges otthont a Városligetben. A Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról származó, mára 250 ezer darabot számláló gyűjtemény sokat vándorolt a múzeum 1872-es alapítása óta. A múzeum szükségleteinek megfelelően tervezett épület lehetőséget teremt Európa egyik leggazdagabb etnográfiai gyűjteménye átfogó és alapos bemutatására.Az új épület tervein 250 mérnök dolgozott, Ferencz Marcel vezető tervező irányításával. Az épület kialakítása jelentősen segíti a múzeum nagyszabású, a kor igényeinek megfelelő, látogatóbarát működtetését, a magyar és a nemzetközi gyűjtemény sokrétű bemutatását.A díjat átvevő Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója szerint az elismerés nem csupán a magyar építészet kiváló teljesítményére, hanem a magyar innovációra és a magyar kultúrára is ráirányítja a nemzetközi figyelmet. A Liget Budapest Projekt keretében ugyanis Európa egyik legrégibb közparkja újul meg, miközben egyedülálló kulturális intézmények jönnek létre, világviszonylatban is kiemelkedő építészeti megoldásokkal.A Városliget Zrt. vezérigazgatója szerint a díj hatalmas elismerés a magyar építész- és ingatlanfejlesztő társadalomnak, hiszen kivívták maguknak azt a rangot, hogy a világ élvonalában jegyezzék őket.A 25 éves International Property Awards az ingatlanszakma egyik legnagyobb, legrangosabb, széles körben jegyzett elismerése, melyet nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítél oda tíz különböző kategóriában, lefedve Afrika, Ázsia és Óceánia, az arab országok, Kanada, a Karib-térség, Közép- és Dél-Amerika, az Egyesült Államok, Európa és az Egyesült Királyság területét. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget.