Kamion csapódott egy családi házba Solton - fotók a helyszínről

Hajszálon múlott, hogy nem történt tragédia, amikor egy kamion családi házba csapódott a Bács-Kiskun megyei Solton, a Kossuth Lajos utcában. Információink szerint a balesetet szenvedett kamion Kalocsa irányába tartott, amikor eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol egy tartálykocsi jött vele szembe. A sofőr vélhetően megijedt, hirtelen jobbra rántotta a kormányt, ennek következtében csapódott a háznak. Az esethez a városi hivatásos tűzoltók vonultak és áramtalanították a járművet, és aládúcolták a sérült épületet.A családi házban egy hét hónapos terhes édesanya és a kétéves kisfia tartózkodtak, amikor a kamion becsapódott az épületbe. A mentők is a helyszínre vonultak, a várandós édesanya és a kamionsofőr is sokkos állapotba kerültek, de nem kellett őket kórházba szállítani. A baleset következtében egy gázvezeték is megsérült, amit a tűzoltók elszorítottak. Az áram és a gázszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig az épület környékét tíz méteres körzetben lezárták.Az anyuka elmondta,, így mindketten a konyhában voltak, amikor a hatalmas csattanás hallatszott, és mindent elborított a por. A hátsó szobába rohantak, annyira megrémültek, először nem is tudták, hogy mi történt. A ház utcafronti része gyakorlatilag leomlott az ütközés erejétől, és a tartófalak is megrepedtek, ezért a katasztrófavédelem megállapítása szerint a ház lakhatatlanná vált. A családot átmenetileg a szomszédok fogadták be.