Kalapáccsal öltek meg egy 50 éves férfit Kecskeméten - letartóztatták a gyanúsítottat

Emberölés gyanúja miatt egy hónapra elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság egy 64 éves kecskeméti férfi letartóztatását, aki feltehetően kalapáccsal megölt egy 50 éves férfit - tájékoztatta a Kecskeméti Törvényszék szerdán az MTI-t.



A gyanú szerint a sértett február 24-én kora este a kerítésen átmászva bement a gyanúsított házába, ahol ott volt az élettársa is. Az ittas férfi a nővel féltékenységből vitatkozni kezdett, majd bántalmazta is. Ezután a gyanúsítottat kezdte szidalmazni, aki haragjában egy kalapáccsal többször megütötte az ágy szélén ülő, majd a földre eső sértettet. A férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe.



A bíróság indoklása szerint a letartóztatást azért rendelték el, mert a magas büntetési tétel miatt tartani lehet a gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől.



A döntést az ügyészség, a gyanúsított és a védője is tudomásul vette.



