Jövő heti időjárás - Akár 28 fok is lehet, de számolnunk kell esővel

Hétfőn a Dunántúl déli, délnyugati részén napos idő várható, csapadék csak kis eséllyel eshet. Másutt egyre kevesebb lesz a napsütés, és északkelet felé haladva növekszik a záporeső valószínűsége. Főként északkeleten, északon elszórtan zivatar is kialakulhat.



Többfelé megerősödik a szél, záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban általában 1-8 fok lesz, de egy-egy fagyzugban esetleg gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 17-23 fokig melegszik fel a levegő, de a déli óráktól északkelet felől lassan csökkenni kezd a hőmérséklet.



Kedden a nap első felében inkább északkeleten, majd késő délelőttől délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. A szél erős, helyenként viharos lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 10, a legmagasabb hőmérséklet délen 13 és 16, másutt 17 és 22 fok között alakul.



Szerdán délután a legnagyobb eséllyel a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Több helyen erős, a Kisalföldön, illetve Csongrádban viharos lehet a szél. A minimumhőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 20 és 25 fok között lesznek, de északkeleten csupán 18-19 fok várható.



Csütörtökön a sok napsütés mellett csak néhol fordulhat elő futó zápor. A szél megélénkül, elsősorban a Kisalföldön megerősödik. A leghidegebb órákban 8-13 fok lesz. Napközben 23-28 fokig melegszik fel a levegő.



Pénteken délelőttig csak kevés helyen, a nap második felében viszont már egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar, illetve tartósabb eső is. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarban viharossá fokozódhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 14, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.



Szombaton több helyen várható eső, zápor, keleten esetleg zivatar is. A szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimumhőmérséklet 7 és 14, a maximumhőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.



Vasárnap a többórás napsütés mellett elszórtan alakulhat ki zápor. A szél megélénkül, időnként megerősödik. A leghidegebb órákban 6-11 fok lesz. Napközben 17-22 fokig melegszik fel a levegő - olvasható az előrejelzésben.