Jóval kisebb ütemben fogy a szokásosnál az étkezési alma

Az egy évvel ezelőttinél 30-50 százalékkal alacsonyabb árakon is a szokásosnál jóval kisebb ütemben fogy a hűtőházakból az étkezési alma, ráadásul nagy tételekről derül ki, hogy a minőségük romlása miatt már csak ipari célú felhasználásra alkalmasak - mondta Ledó Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a Világgazdaságnak.



A lap pénteki számával közölte, a léüzemek már leálltak, de a jövő hónapra megígért újraindulásuk esetén is várhatóan csak a lengyelországi, kilónként csupán 6 eurócenthez hasonló, alig 20 forintos áron veszik majd át a gyümölcsöt, ami komoly csalódás lesz az egyébként is nyomott, 65-90 forintos étkezésialma-árral kalkuláló termelőknek.



Európában óriási a túlkínálat almából, a megszokott 11,5-12 millió tonna helyett 14 millió tonna körüli a termés, ami már a szüret idején feszültségeket okozott, az almatermelők az alacsony átvételi árak miatt tüntettek is. Magyarországon az átlagtermés 550-600 ezer tonna körüli, de tavaly a nyár végi becslések szerint 700-750 ezer tonna alma termett, illetve Ledó Ferenc szerint elképzelhető a 850 ezer tonna is, és ebből a FruitVeB adatai szerint csak 200-230 ezer tonna az étkezési minőségű.



Mivel az érkezési alma iránt jóval mérsékeltebb a kereslet, a termelők kilogrammonként csak 60-90 forintért tudják eladni, míg egy éve még 130-150 forint volt az ár.