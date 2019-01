Jól vizsgázott a sürgősségi betegellátás egységes átalakítása

Magyarország sürgősségi ellátást nyújtó összes kórházában zökkenőmentesen sikerült bevezetni a betegek állapotának rangsorolására épülő triázsrendszert - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyért felelős államtitkára kedden Egerben. Horváth Ildikó a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet sürgősségi betegellátó osztályán tett látogatása alkalmából tartott sajtótájékoztatón kiemelte: a változás 59 intézményt érint, amelyek közül 53-nak a fenntartója az Állami Egészségügyi Központ (ÁEK), de a Honvédkórházban és az egyházi fenntartású gyógyító intézményekben is rendben végbement az átállás.Az idén január 1-jével bevezetett triázsrendszer előnyei között említette az ellátás rendszerének egységesítését és átláthatóbbá tételét, a betegek várakozási idejének érzékelhető csökkenését és a sürgős esetek hatékonyabb kiszűrését, valamint gyorsabb kezelését.Az államtitkár fontos újdonságnak nevezte, hogy a jogszabályban meghatározott módosítás és egységesítés összekapcsolódik az akut alapellátással. A működés első heteinek tapasztalatai szerint így a sürgősségi részlegekre érkezők mintegy 65 százaléka járóbeteg-ellátást követően hazatérhet - közölte.Vácity József, az egri Markhot Ferenc kórház főigazgatója arról beszélt: intézményükben a triázsrendszer évek óta jól működik. Az elmúlt hónapokban ezt egy egyedi fejlesztésű betegútszervező és betegtájékoztató informatikai rendszer használata tette teljessé. Ennek is köszönhető, hogy Egerben a betegek elégedettsége meghaladja az országos átlagot és a várakozással összefüggő panaszok teljesen megszűntek - mondta.Jelezte: a triázsrendszert alkalmazva objektív szempontrendszer alapján 5 percen belül meghatározzák, hogy a várakozók közül ki igényli a legsürgősebb beavatkozást, míg a várakozókat folyamatos tájékoztatás segíti. Ez pedig a "hősies" munkát végző dolgozók számára is kiegyensúlyozottabb körülményeket teremt - fogalmazott.