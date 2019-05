Január elején életbe lép a négygyermekes anyák szja-mentessége

Jövő januárban életbe lép a négy- vagy többgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége - mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Novák Katalin kiemelte, az szja-mentesség nem érinti a családi adókedvezmény intézményét, az továbbra is igényelhető a szülők részéről.A személyi jövedelemadó megfizetése alól azok a nők mentesülhetnek életük végéig, akik már felneveltek vagy nevelnek négy vagy több gyereket, illetve azok is, akik január 1-je után válnak négygyermekes anyává. Közölte: a világon egyedülálló intézkedés a jelenlegi adatok szerint mintegy 40 ezer édesanyát érint.Az államtitkár kitért arra: a közelgő európai uniós választások Európa - "a gyerekeink, unokáink" - jövőjéről is szólnak, arról, hogy "milyen válaszokat adunk" az Európát érintő kihívásokra. Mint mondta, ma a legnagyobb kihívás a népesedési válság, "Európában most már a népesség növekedésének kizárólagos forrása a migráció és a bevándorlás".A magyar kormány szerint azonban a demográfiai helyzet javítására nem megoldás a migráció támogatása, hiszen annak hosszú távon beláthatatlan következményei lehetnek a közösség, a kultúra szempontjából, a kormány ezért a magyar családok támogatását, segítését, a gyermekvállalási kedv növelését tűzte ki célul - hangoztatta."Azt szeretnénk, hogy Magyarországon jó legyen élni, dolgozni, gyereket nevelni" - mondta Novák Katalin.Az államtitkár kitért a július 1-jével elinduló hétpontos családvédelmi akciótervre, amelynek célja a fiatalok családalapításának segítése, az önálló élet feltételeinek megteremtése és a segítségnyújtás a már gyermeket nevelő családoknak.A többi európai országgal összehasonlítva Magyarország családtámogatási rendszere bőkezű, "büszkék lehetünk a meghozott intézkedésekre, és élen járunk" a GDP-arányos családtámogatásokban - hangoztatta Novák Katalin.A sajtótájékoztatón bemutatták a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) gondozásában megjelent Európai családpolitikai kitekintő című kötetet.Fűrész Tünde, a Kincs elnöke a kiadványt bemutatva elmondta, hogy 45 ország - 28 európai uniós és 17 nem EU-tag - családpolitikai intézkedéseit gyűjtötték össze öt nagyobb témakört érintve. A kiadványban helyet kapott az egyes országok demográfiai helyzete, a családpolitikai támogatások és a gyermekgondozási ellátások rendszere, de képet kaphatunk a gyermekek napközbeni ellátásának helyzetéről is.