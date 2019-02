Innovációs minisztérium: az internet javítja az idősek életminőségét

Az internethasználat enyhíti az idősek magányát, hátráltatja az egészségromlást, a demencia kialakulását és javítja biztonságérzetüket - jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium Innovatív digitális idősügyi programjának koordinációjáért felelős miniszteri biztosa szerdán Budapesten.



Jeneiné Rubovszky Csilla a biztonságos internethasználat világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón ismertette annak a programnak a tapasztalatait, amelynek keretében 480 településen 5 ezer idős embernek biztosított a kormányzat laptopot, internet-hozzáférést, illetve informatikai oktatást.



Mint elmondta: a magyar lakosság 19 százaléka 65 éves múlt és az előrejelzések szerint 2030-ra már minden negyedik honfitársunk lesz idősebb 65-nél, a 80 éven felüliek száma pedig meghaladja majd a 600 ezret.



Ebben a helyzetben döntött a kormányzat a program elindításáról, illetve 2017 márciusától osztották ki, főleg elszigetelt településen élő olyan idősek számára a számítógépeket, akik izoláltan élnek saját otthonukban. Elhangzott, hogy 116 diszpécserközpontot is létrehoztak az idősek digitális tevékenységének támogatása érdekében - ismertette.



Hangsúlyozta: a Századvég Gazdaságkutató felmérése szerint, a számítógép-használat erősítette az idősek családi kapcsolatait, javította a szubjektív egészségérzetet és a biztonságérzetet is.



A programban résztvevők 97 százaléka nyilatkozott úgy, hogy segítette az életét a program és másoknak is ajánlaná.



Miközben korábban 86 százalékuk soha nem találkozott az internettel, mára 98 százalékuk heti szinten 56 százalékuk pedig minden nap használja - mondta a miniszteri biztos.



Németh Ágnes, az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője hangsúlyozta, a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az idős korosztály védelmére, a többi közt kortárs segítő programok, illetve az internet segítségével bűnmegelőzési skype-konferenciák keretében. Elhangzott, hogy e korosztály számára fokozottan veszélyt jelentenek a közösségi portálokon megjelenő, illetve az adathalász csalók, ezért a rendőrség is fontosnak tartja az idősek online biztonságának növelését.