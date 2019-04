Indulhatnak a bölcsődefejlesztések

A kormány célja ezen fejlesztésekkel, hogy a lehető legközelebb biztosítson bölcsődei elhelyezést a dolgozni szándékozó kisgyermekes szülőknek, segítve ezzel a családokat és a fejlesztések helyi igényekhez való igazodását - közölte az államtitkár. Rákossy Balázs hangsúlyozta: a bölcsődék férőhelyeinek növelése a kormány családbarát intézkedéseinek részeként közvetlenül hozzájárul ahhoz, hogy az édesanyák a jövőben még könnyebben egyeztethessék össze a gyermeknevelést a munkavállalással. "A legfontosabb, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsük meg a gyermekek számára, emellett a fejlesztések a gyermekvállalás feltételeinek javítását és a kisgyermeket nevelő szülők elhelyezkedésének elősegítését is szolgálják" - emelte ki az államtitkár.A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című, kilenc megye és nyolc megyei jogú város területét érintő két pályázat keretösszege közel 10,5 milliárd forint, amelyre az önkormányzatok mellett egyházi fenntartók, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, közalapítványok és az önkormányzati többségi tulajdonban lévő vállalkozások pályázhatnak.A pályázat a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését támogatja, amelynek keretében új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint meglévő bölcsődei ellátási formák fejlesztése is támogatható, amennyiben az legalább egy csoportszobával, illetve egy új családi bölcsődével való férőhelybővítést is eredményez.Ezek a pályázatok is elemei a kormány mintegy százmilliárd forintos bölcsőde és óvoda fejlesztési programjának, amely fejlesztési források különböző pályázatokon keresztül érhetőek el.Az államtitkár rámutatott: a kormány döntése szerint még több támogatást és figyelmet kapnak a magyar családok, ehhez kapcsolódnak a 2019. április 25-től és 2019. május 2-től nyíló felhívások.A bölcsődefejlesztések eredményeként csökken a számos településen jellemző bölcsődei kapacitáshiány. Ez segíti a kisgyermeket nevelő családok életét, illetve a települési önkormányzatok bölcsődei szolgáltatási kötelezettségének teljesítését. Emellett javul a felújított és újonnan épített intézmények költségvetési és környezeti fenntarthatósága - tette hozzá Rákossy Balázs.A támogatási kérelmeket aoldalon nyújthatják be a pályázók.