Ilyen mértékű fejlesztés még nem volt a mentőszolgálat történetében

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kormányzati forrásból 1,6 milliárd forintért vásárolhatott új eszközöket - jelentette be az emberi erőforrások minisztere kedden, Budapesten. Kásler Miklós a mentéshez szükséges eszközök átadásán azt mondta, a kormány mindig kiemelt figyelmet szentelt a mentőszolgálat fejlesztésén túl az ott dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülésének.Úgy fogalmazott, a mentőszolgálat mindig úttörő volt a fejlesztésekben, és gondolkodásának középpontjában mindig az emberen, az elesetteken való törődés állt.Mint mondta, 2010 óta a kormány folyamatosa fejleszti a mentőszolgálatot, az elavult mentőállomásokat felújítja és újakat építenek. 2010-ben 223 mentőállomás volt országszerte, azóta 31 új mentőállomás épült - ismertette. Hozzátette: a mentőgépkocsik beszerzése is folyamatos 2010 óta.A mentőautók felszereltsége is elengedhetetlen a jól működő mentéshez, ezért 1,6 milliárd forint értékben új eszközöket vásárolhatott a mentőszolgálat. A defibrillátorok, lélegeztetőgépek, infúziós pumpák és egyéb eszközök a kor színvonalának megfelelőek - emelte ki a miniszter.Kásler Miklós beszámolt arról is, hogy a kormány az OMSZ-nél minden dolgozói kategóriában tudott béremelést adni, így bérük 2010 óta mára a duplájára emelkedett.A miniszter kifejtette, nagyra értékeli a mentősök munkáját, és mint fogalmazott: "az emberi életeket nem lehet megfizetni, kifizetni; egyet lehet tenni, szívből megköszönni a mentősök munkáját". Csató Gábor , az OMSZ főigazgatója arról beszélt, hogy ilyen mértékű fejlesztés a mentőszolgálat történetében még nem volt.A mentőszolgálatot hungarikumnak nevezve azt mondta, 2010 óta 31 új mentőállomás épült az országban, a meglévők felét pedig felújították, és a következő hetekben adják át Vecsésen a 255. állomást.A főigazgató a gépkocsibeszerzések kapcsán elmondta azt is, hogy idén és jövőre újabb 254 mentőautót vásárolhatnak, így ezerre emelkedik a gépkocsik száma, a flotta átlagéletkora pedig öt év alá csökken.A mentő dolgozók új mentőruházatot kaptak, a mentés informatikai rendszere is megújult az elmúlt években - sorolta, és beszámolt arról, hogy ősszel egy új életmentő applikációt indítanak, ami még hatékonyabb mentést tesz majd lehetővé.A mostani fejlesztésről elmondta, 2500 új, nagy értékű eszközt vásárolhattak, ezek között 300 defibrillátort, 150 speciális lélegeztetőgépet és egyéb eszközöket, amelyek szétosztása elkezdődött az országban.