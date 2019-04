Illegális gyorsulási versenyen razziáztak budapesti rendőrök - videó

Kilenc engedély nélkül átalakított autó forgalmi engedélyét vonták be a rendőrők szombatra virradó éjszaka egy újpesti illegális gyorsulási verseny helyszínén - közölték vasárnap a police.hu oldalon.A közlemény szerint a BRFK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai pénteken nem sokkal éjfél előtt zárták le az Ipari park és az Óceánárok utcát a Megyeri út és Külső Váci út között. A másfél órán át tartó razzia során 53 autót ellenőriztek, a járműben lévők adatait is egyeztették.Az ellenőrzés kiterjedt a gépjárművek műszaki állapotára, vizsgálták, hogy az autók szerepelnek-e a körözési listán.A kilenc bevont forgalmi engedélyű autó közül többnek a kipufogórendszerét alakították át, volt olyan is, amelyiknek a futóművét módosították.A szabálytalan kipufogórendszerrel üzemeltetett járművek "jelentős hanghatással zavarták a fővárosiak nyugalmát, pihenését" - írták a közleményben.A razzia során a rendőrök két esetben forgalmi engedély hiánya miatt helyszíni bírságot szabtak ki, egy ember ellen a kötelező felelősségbiztosítás hiánya miatt tettek feljelentést.