Illegális bevándorlás - Magyar rendőri kontingens indult Szerbiába és Macedóniába

A magyar rendőrök fő feladatként járőrszolgálatot látnak el a két országban a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése érdekében, illetve közreműködnek az embercsempészek és az illegális migránsok előállításában. A magyar rendőrök nemcsak a határ közvetlen közelében fognak szolgálatot teljesíteni, hanem a mélységi területeken található utakon is. Mindkét kontingens terepjárókkal, éjjellátó készülékekkel, kézi hőkamerákkal, a Macedóniába utazó kontingens mobil hőkamerával is támogatja az érintett határszakasz védelmét.



A macedón-görög, illetve a szerb-macedón határ megerősítésére kiutazó magyar rendőri kontingensek tagjait Balázs László az ORFK Határrendészeti Főosztályának vezetője búcsúztatta.