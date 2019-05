Illegális bevándorlás - Ismét segíti a honvédség a határőrizetet

A Magyar Honvédség munkatársai szombattól ismét részt vesznek a határőrizeti feladatok ellátásában - jelentette be az országos rendőrfőkapitány pénteken Röszkén.



Balogh János sajtótájékoztatóján elmondta, Magyarország schengeni külső határainak védelmére folyamatosan szükség van. Az illegális migrációs nyomás az utóbbi időszakban növekedett. Míg tavaly heti átlagban száz migránssal szemben kellett intézkedni, ez a szám idén megduplázódott.



Hozzátette: a migránsok és az embercsempészek folyamatosan tesztelik a határvédelmi képességet, keresik az átjutás lehetőségét.



Nyáron sokasodnak a rendészeti feladatok: a turisztikai szezon és a Forma 1-es futam mellett idén ezek közé tartozik a maccabi játékok biztosítása is - közölte vezérőrnagy.



A honvédség közreműködésének köszönhetően naponta száz fővel tudják csökkenteni a zöldhatár őrzését elvégző rendőri állomány létszámát - tudatta a főkapitány.



A határvédelmi bázisokat a következő három hónapban a honvédség használja, a határőrizetben résztvevő rendőröket saját és kereskedelmi szálláshelyeken helyezik el - mondta Balogh János.



Kérdésre válaszolva a tábornok elmondta, a határon fegyverhasználatra nem került sor, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne is legyen erre szükség.



Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka közölte, június 1-jétől három hónapig váltásonként kétszáz katona vesz részt a határőrizetben.



Augusztus végéig összesen ezer katona lát el támogató feladatokat a magyar-szerb határon a rendőrség irányítása mellett - tudatta az altábornagy.



A honvédség 2015 óta folyamatosan részt vesz Magyarország határainak védelmében és részképességgel folyamatosan támogatja a rendőrség munkáját - közölte Korom Ferenc.



Az altábornagy felhívta arra a figyelmet, hogy a következő három hónapban katonai konvojok mozognak a határ térségében, ami időszakosan fennakadásokat okozhat.