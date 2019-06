Illegális bevándorlás - Bakondi: többen próbálnak átjutni a szerb és a román határon

A magyar-szerb, és a magyar-román határon egyre többen próbálnak bejutni az illegális bevándorlók - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.



Bakondi György elmondta: a magyar-szerb határon korábban hetente száz, most hetente kétszáz embert fognak el. A magyar határon és a balkáni útvonalon is az figyelhető meg, hogy az afgánok, pakisztániak, irániak vannak nagyobb számban.



A belbiztonsági főtanácsadó szerint a migráció fokozódásának több oka is van. Az egyik a jó idő, de az is tény, hogy egyes kibocsátó országokban, például Líbiában, negatív folyamatok mentek végbe, továbbá vélhetően az EP-választás idején a törökök nagyobb erővel tartották vissza a migránsokat - vélekedett.



Mindeközben Németországban és Olaszországban is migrációs szigorítások vannak napirenden. A civil szervezetek részéről azonban továbbra is aktivitás tapasztalható, az intézkedések ellenére is be akarják hozni a migránsokat - közölte Bakondi György.



Kiemelte továbbá, a magyar kormányzat azért dolgozik, hogy a legyen uniós szabályozás. A napokban a V4-ek vezetői is arról egyeztettek, hogy elérjék, a következő uniós ciklus fő tennivalóit meghatározó alapdokumentumokban markánsabban jelenjen meg a külső határok védelme, a nemzetállami szuverenitás, a keresztény kultúra védelme. Fontosnak tartják, hogy olyan vezetők kerüljenek a bizottság, a tanács, a parlament élére és más fontos pozíciókba, akik nem a szervezett bűnözés talaján álló embercsempészet támogatásában találják meg az apparátus fő feladatát, hanem az európai polgárok biztonságának garantálásában - jelentette ki Bakondi György.