Illegális bevándorlás - Bakondi: sok sebből vérzik a "migránskártyák" ügye

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint sok sebből vérzik az úgynevezett migránskártyák ügye, ami politikailag, jogilag és a biztonság szempontjából is komoly aggályokat vet fel. Bakondi György az M1 aktuális csatornán arról beszélt, hogy azok szempontjából sikeres a projekt, akik a migránsok bejutását akarják támogatni. Azonban - mondta - egy terroristagyanús embernek is volt ilyen bankkártyája, emellett az sem igaz, hogy ezek a kártyák csak Görögországban használhatók, és csak politikai menekültek kaphatják.



Bakondi György közölte, ez a bankkártya a migráció legalizálását szolgáló eszköz, az EU pedig nem először nem tartja be a saját szabályait. Megjegyezte: az se mindegy, honnan van a pénz, ki döntött arról, hogy az európai adófizetők pénzét fel lehet használni erre a célra, és milyen közbeszerzési eljárással választották ki a kártyák kibocsátóját.



Megismételte a kormány azon álláspontját, hogy tart a bevándorláspárti és a bevándorlásellenes erők közötti harc, a májusi európai parlamenti választáson erről döntenek majd a szavazók.