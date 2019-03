Így változik a vonatok menetrendje a március 15-i hosszú hétvégén

A munkanap-áthelyezés miatt március 14-én a pénteki, 15-én a szombati, 16-án az ünnepnapi, 17-én pedig a vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok.



Érdemes a hosszú hétvégi utazás előtt akár egy-két nappal előbb megváltani a menetjegyeket; az online vagy automatából vásárlók a szokásos 5-10-20 százalékos kedvezményeket is igénybe vehetik.

Jegykiadó automatából 5%-os, az interneten vagy Vonatinfó alkalmazásban vásárolt e-vonatjegyek árából 10%-os, és a csúcsidőn kívüli, alacsonyabb kihasználtságú, a menetrendi keresőben @ jellel jelölt, napi közel 150 járatra váltott e-vonatjegyekre pedig 20%-os kedvezményt ad a MÁV-START.



A 26 éven aluli fiatalok az ünnepnapokra és hétvégékre érvényes 33%-os kedvezményt is igénybe vehetik március 14-én 10 órától március 17-én éjfélig. Mindemellett a gyermekek, kis és nagy családok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményekkel.



Az ünnep idején várható utasforgalmi igényekhez igazodva, a helyfoglalások figyelembe vételével és a lehetőségekhez mérten használja fel a MÁV-START, az InterCity-khez a rendelkezésére álló plusz kocsikat.