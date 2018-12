Idén is fizikai akadályokkal védik a budapesti karácsonyi vásárokat

A múlt évhez hasonlóan idén is fizikai akadályokat, beton terelőelemeket helyezett el a vásárok területén a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az emberek biztonsága érdekében - közölte a rendőrség hétfőn honlapján.



A karácsonyi ünnepkör közeledtével, az adventi időszak kezdetével Budapest több pontján karácsonyi vásárok nyílnak, amelyek jelentős számú vásárlót, érdeklődőt, illetve turistát vonzanak. A BRFK járőrei, illetve civil ruhás nyomozói a korábbi évekhez hasonlóan idén is jelen lesznek a vásárokban, s azok közvetlen környezetében.



Azt írták: az általános bűnmegelőzésen túl a megerősített jelenlét célja, hogy a rendőrök megelőzzék, megakadályozzák a zseblopásokat, "a szubjektív biztonságérzetet negatívan befolyásoló közterületi bűncselekményeket", és segítséget nyújtsanak a hozzájuk fordulóknak.



A BRFK a vásárra látogatókat arra figyelmezteti: pénztárcáikat, értékeiket zárt táskában, zsebben helyezzék el, táskájukat ne hagyják őrizetlenül, tartsák magukhoz közel, s a gépjárművek utasterében se hagyjanak értéket.



Emellett a balesetek megelőzése érdekében azt kérik, hogy a gépjárművel és a gyalogosan érkezők is fokozott körültekintéssel közlekedjenek, vegyék figyelembe a vásárok közelében a forgalmat, továbbá számoljanak a korai sötétedéssel, illetve a köd és a téli időjárás okozta megváltozott útviszonyokkal - írta közleményében a BRFK.