Horror Pásztón: Magára hagyja férje a babáját lefejező Mónikát

Lassan egy éve ül a rácsok mögött a pásztói H. Mónika. A borzasztó rendőrségi gyanú szerint, a háromgyerekes nő a szilveszteri bulin kezdett vajúdni, majd a házból kirohanva, a patak partján adott életet egy kisfiúnak. Terhességét végig titkolta, nem tudta ugyanis, ki lehet a gyerek apja. Ezután a rendőrség szerint feldarabolta a kicsit. Most, közel egy évvel később magányosan várja, hogy lezárják ügyében a nyomozást. Az asszonynak jó ideje nincs szinte egyetlen rendszeres látogatója sem. - írja a BorsOnline A Bors értesülései szerint, bár Mónikának szinte egyetlen kapcsolata a férje volt a külvilággal, János az ünnepekre tekintettel sem megy be hozzá. – Már egy ideje nem jártam bent nála, most sem tervezem karácsonykor – mondta a Borsnak megtörten János.– Még nem tudom, januárban megyek-e. Addig még sok mindent át kell gondolnom. A fiamhoz sem tudok kimenni, hogy lerójam a kegyeletemet a sírhelyénél, hiszen még az sincs neki – folytatta a férfi, aki még azt sem tudja: kisfia minden darabját megtalálták-e.A férj sokkos állapotán nem lehet csodálkozni, ugyanis mint a Bors megírta, az is bizonyos lett számára a DNS-vizsgálat után, hogy valóban ő a kivégzett gyermek apja.A férfinak csak egy vágya volt azután, hogy felesége a rácsok mögé került, méghozzá az, hogy együtt nevelhesse saját két, és Mónika első házasságából született fiát.– Mindenem a három fiú, de elvették őket tőlem, mert kidobtak az albérletemből, és mivel azóta sem találtam újat, őket sem nevelhetem. Jelenleg is ismerősöknél lakom. A gyerekekre nevelőszülők vigyáznak és csak januárban láthatom őket, az ünnepek alatt sem lehetek velük. Ez borzalmas. Tavaly ilyenkor még boldogan ünnepeltünk, mind az öten, most egyedül vagyok, pedig már boldog, négygyermekes családapa lehetnék – panaszolta a férfi.Mint megtudtuk tőle, Mónika egyetlen gyerekével sem találkozott az eltelt egy évben, bár a börtön­ben magába forduló Mónikaazt kérte: hadd láthassa fiait.– Eleinte nagyon sokat kérdeztek az anyjukról, főleg a legkisebb. De neki azóta sem mondtuk el, mit tett Móni. Már alig kérdez rá, hol van az anyja – tette hoz­zá a férfi.Bár Mónika a rendőröknek azt mondta, egészséges gyereknek adott életet, a lefejezést állítása szerint nem ő követte el, mert ő magára hagyta a picit, miután megszülte. A szörnyű esetre akkor derült fény, amikor január­ban a kicsi fejével rohant be egy pásztói házba.További horrorisztikus részletek is kiderültek: a 34 éves nő egy kölcsönkért, véres nadrágban sétált Pásztó utcáin. A helyiek most is azt szeretnék, ha Mónika soha többé nem térne vissza a városba.– Maradjon örökre börtönben, vagy ha mégsem, ide akkor se jöjjön vissza. Azokat a fiúkat saj­nálom, akik nem tehetnek ar­ról, kiféle az anyjuk. Úgy tudom, már most sem nagyon emlékeznek az anyjukra, már nem keresik. Nagyon remélem, hogy a gyerekei egyszer elfelejtik őt, Mónikának ez lenne a legnagyobb büntetés – fakadt ki a Borsnak a család egyik ismerőse.