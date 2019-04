Hollik: felháborító, hogy Brüsszel sikerként beszél a migránskártyákról

Felháborítónak nevezte Hollik István kormányszóvivő szerdán Budapesten, hogy Brüsszel sikeres programként beszél a migránskártyákról.A kormányszóvivő felidézte: az Európai Bizottság szóvivője kedden egy kérdésre azt válaszolta, hogy nagyon sikeres a migránskártyaprogram.Hollik István felháborítónak nevezte, hogy Brüsszel sikerről, sikeres programról beszél, miközben terroristákat pénzelnek.A Magyarországon fogva tartott Haszán F. terroristavezér is ilyen migránskártyán keresztül jutott pénzhez. Ha ő kaphatott ilyet, simán hozzájuthatott más terrorista is - jegyezte meg Hollik István.Rámutatott: az Európai Bizottság mind a mai napig nem adott megnyugtató választ, hogy kik használják ezt a kártyát, hány terroristát szűrtek már ki az ellenőrzéseken, és a kártyahasználókat, azok személyazonosságát hogyan ellenőrzik. Ahelyett, hogy arról beszélnek, a migránskártya milyen sikeres, valóban válaszolni kellene azokra a kérdésekre, hogy a migránskártyák tulajdonosait és az egész programot milyen módon ellenőrzik. A magyar kormány továbbra is várja a válaszokat - jelentette ki Hollik István.Kérdésre azt mondta: a bizottság akkor járt volna el helyesen, ha akkor amikor a bevándorlási krízis elkezdődött, a tagállamokat megkérdezi a migránskártyaprogram finanszírozásáról, arról, hogy ezt ilyen formán szeretnék-e. Ez nemcsak nem történt meg, hanem a bizottság azt a tényt, hogy az unió negyven milliárd forintot fordított erre a programra, eltitkolta a tagállamok elől és ez véletlenül derült ki. Látszik, hogy a bevándorláspárti vezetésnek szándékában sem áll ezt a programot megszüntetni - jegyezte meg a kormányszóvivő, aki hangsúlyozta: azért is fontos, hogy egy bevándorlást ellenző vezető kerüljön a bizottság élére, hogy az ilyen és ehhez hasonló programokat le tudja állítani.