Hollik: ez a kormány mindig is a munkahelyteremtés kormánya volt - videó

A Fidesz-KDNP kormánya mindig is a munkahelyteremtés kormánya volt, ezért támogatja, hogy a dolgozók a magasabb kereset érdekében mindig önként vállalt munkavégzésre kapjanak lehetőséget, de ehhez mindig szükség van a dolgozók beleegyezésére - mondta Hollik István kormányszóvivő pénteken.A kormány hivatalos Facebook-oldalán megjelent videóban Hollik István kijelentette: ez a kormány mindig is a munkahelyteremtés kormánya volt. "Szemben a szocialistákkal, akik egymillió embert tettek munkanélkülivé, mi már közel 800 ezer munkahelyet teremtettünk és folyamatosan emeljük a béreket" - tette hozzá.Hollik István szerint a kormány célja most is az, hogy aki többet akar dolgozni, és így többet akar keresni, az elől lebontsák a bürokratikus akadályokat.Ezért a kormány támogatja, hogy a dolgozók lehetőséget kapjanak az önként vállalt munkavégzésre, hogy így többet kereshessenek, de ehhez mindig szükség van a dolgozók beleegyezésére - tette hozzá.