Hollik: Brüsszel letagadja, miközben már december megszavazták és készítik elő a migránsvízumot

Bár Brüsszel most letagadja, már decemberben megszavazták és jelenleg is készítik elő a migránsvízumról szóló javaslatot - jelentette ki Hollik István kormányszóvivő pénteken Budapesten.Hollik István megjegyezte, az Európai Bizottság újabb beismerő vallomást tett csütörtökön, amikor pontról pontra megpróbálta cáfolni a bevándorlást ösztönző brüsszeli terveket, de inkább csak megerősítette azokat.A kormányszóvivő kiemelte: Brüsszel állításaival szemben a tény az, hogy az Európai Parlament bevándorláspárti többsége tavaly december 11-én megszavazta a migránsvízumok bevezetését. A határozat értelmében a bizottság március végéig kapott határidőt arra, hogy dolgozza ki a migránsvízum életbe lépéséhez szükséges jogszabályokat - hangsúlyozta. Brüsszel tagadja, de tény, hogy az Európai Bizottság képviselője, Krisztosz Stylianides biztos a migránsvízumról szóló, november 13-i európai parlamenti vitán maga jelentette ki, hogy a bizottság támogatja és március végéig kidolgozza a javaslatot - idézte fel Hollik István.A kormányszóvivő szerint a bevándorláspártiak szándéka már régóta a migránsvízum bevezetése.Kitért arra is: Dimitrisz Avramopulosz migrációért felelős biztos 2014-ben azt nyilatkozta, hogy a bizottság elkötelezett az új utak feltárása iránt, különösen igaz ez a humanitárius vízumok kiadására vonatkozó közös megközelítés kidolgozására. Ezért nem meglepő, hogy a bevándorláspártiak mindent megtettek a migránsvízum elfogadtatása érdekében - jegyezte meg Hollik István. Emlékeztetett arra, hogy miután novemberben nem sikerült átvinniük a javaslatot az EP-ben, "teljesen szabálytalanul" ismét napirendre vették, és decemberben átkényszerítették a javaslatot.Hollik István összegzése szerint Brüsszel a migránsvízummal meg akarja nyitni a kapukat több millió bevándorló előtt, legalizálni akarja a migrációt, és biankó meghívót akar adni a bevándorlóknak. Az unió területén kívül, a tagállamok konzulátusain és nagykövetségein a menedékkérelmi eljárás lefolytatása előtt az EU-ba való beutazásra jogosító vízumot adnának a bevándorlóknak, ez a migránsvízum lényege - magyarázta a kormányszóvivő.Hollik István kérdésre elmondta: a balkáni migrációs útvonalon a veszélyeztetettség egyenes arányban van Törökország és az unió között kötött megállapodás stabilitásával. Ha a megállapodást a török fél betartja, akkor a balkáni útvonal a kevésbé kockázatosak közé tartozik, a Földközi-tenger térsége sokkal kockázatosabbnak minősül.Az egyezség ugyanakkor bármikor instabillá válhat, Törökország belpolitikai okok miatt akár fel is rúghatja, bár ennek kicsi a valószínűsége, de egy ilyen eshetőségre is számítani kell - jegyezte meg.Ha az útvonal újra megnyílik, Magyarország fel van készülve, a határkerítés áll és nagyon rövid idő alatt további rendészeti erőket tudnak odarendelni - jelezte.További felvetésre azt mondta: a migránsvízum ügyében a bevándorláspártiak látják - ahogy a magyar bevándorláspárti erők is látták az országgyűlési választások közeledtével -, hogy az emberek többsége nem osztja ezt az álláspontot, ezért megpróbálják eltitkolni a saját terveiket.Arról beszélnek, az illegális migrációt meg akarják szüntetni, de hozzáteszik, hogy legális migrációs útvonalakat akarnak nyitni. A migránsvízum tulajdonképpen ezt a kaput tárná szélesre, újabb meghívót jelentene, rendkívül megkönnyítené az unió területére való bejutást - mondta Hollik István, aki megerősítette a kormány álláspontját: a menedékkérelmi eljárásokat az unió határain kívül, hotspotokban kell lefolytatni.