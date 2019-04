Hollik: az egyre fokozódó migrációs nyomásra a határvédelem erősítése a válasz

Az egyre fokozódó migrációs nyomásra nem a meghátrálás a válasz, hanem a határvédelem erősítése és annak kimondása, hogy Európát meg kell védeni, ide nem jöhet akárki - mondta a kormányszóvivő az M1 aktuális csatornán csütörtökön. Hollik István , akit a Görögországban szerveződő "migránskaravánról" kérdeztek, azt mondta: a bevándorláspárti politikusok szerint legális bevándorlási útvonalakat kell létrehozni, így tartják megelőzhetőnek azt, ami jelenleg Görögországban történik, azonban ezt a kormány teljesen elutasítja.Közölte: a kormányhoz is olyan titkosszolgálati információk jutnak el, amelyek szerint egyre többen csatlakoznak ehhez a karavánhoz, és ha elérik a kritikus tömeget, akkor nehéz lesz őket megállítani.Azt hangsúlyozta: ez lesz, ha Európa a legális migrációs útvonalak megteremtésére voksol; a magyar kormány pedig ezt nem szeretné.Hollik István szólt arról is: ha egy "migránskaraván" elérné a magyar határt, azzal is meg tudnak birkózni a hatóságok, teljes készültségben vannak a rendőrök és a katonák is, a határt meg fogják védeni. A migránsoknak is tudniuk kell, hogy illegálisan nem léphetnek be Magyarország területére - tette hozzá.Úgy fogalmazott: most nem a felelősök megtalálása az elsődleges kérdés, hanem az, hogy megvédjék Európa határait. Ha megvédték, akkor kell megkeresni a felelősöket - folytatta, hozzátéve: ezért nem is lehetne aktuálisabb az európai parlamenti (EP-) választás. Hiszen szerinte ott arra kell válaszolnia minden európai állampolgárnak, akarja-e, hogy ilyen "migránskaravánok" induljanak Európa felé, hogy bevándorlók tíz- és százezrei Európába jöjjenek és megváltoztassák az európai civilizációt vagy ezt nem szeretnék és meg akarják őrizni a kontinens keresztény gyökereit.Az úgynevezett migránskártyákról szóló kérdésre Hollik István úgy válaszolt: "egyértelmű maszatolás" van ebben az ügyben, először tagadta az Európai Bizottság ezek létezését, aztán elismerte, majd kiderült, "fogalma sincs", kik kapják a kártyákat.Felhívta a figyelmet arra, hogy a terrorizmussal gyanúsított, Magyarországon elfogott szír Haszan F.-nek is volt migránskártyája, de azt nem tudni, mikor függesztették fel az arra érkező támogatásokat. Tehát még az is előfordulhat - jelezte -, hogy akkor is érkeztek rá támogatások, amikor már előzetes letartóztatásban volt.Kijelentette: a migránskártyák rendszerét fel kell függeszteni, majd az EP-választás után lehet arról vitatkozni, hogy működtethető-e egy ilyen program; a kormány szerint egyértelműen nem.