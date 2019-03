Hogy is van ez? Kiküldték a hiányzásokról szóló levelet, de lánya rendkívüli teljesítményéről olvasott az anya

A nyomozás során kiderült, hogy az igazgató még tavaly decemberben az egyik diák édesanyjának két hivatalos levelet írt, mert a tanuló az aktuális tanévben 30 órát meghaladóan hiányzott. Az ajánlott küldeményeket mindkét esetben a fiatal lány vette át, és a borítékokat továbbította is a címzettnek.Édesanyja a kézhez kapott – helyesírási hibáktól hemzsegő – levelekben már azt olvashatta, hogy a lánya iskolai versenyeken vett részt, a tantárgyakból jól fejlődik, illetve a továbbiakban is számítanak rá az elkövetkezendő vetélkedők, iskolai rendezvények során. A magánokiratnak minősülő írásokat az édesanya az iskola több tanárának is megküldte e-mailben, így próbálta igazolni azt, hogy lánya aktív tagja a tanulói közösségnek. A borítékok tartalma végül eljutott a tanintézmény vezetőjéhez, aki meglepődve látta az iratok alján a meghamisított névaláírását.A nyomozás során kiderült, hogy az eredeti – a szülőt a hiányzásról tájékoztató – leveleket a 18 éves lány cserélhette ki az őt méltató irományokra. A rendőrök a diákot hamis magánokirat felhasználása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták.A nyomozás vizsgálati szakaszában a Kiskőrösi Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az ügyet a napokban átadta az illetékes ügyészségnek.