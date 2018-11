Hír TV: Országgyűlési képviselő a zsidóveréssel dicsekvő jobbikos politikus

Országgyűlési képviselő a zsidóveréssel dicsekvő jobbikos –Információik szerint a politikus a Jobbik májusi tisztújító kongresszusán hencegett tettével.úgy tudja: az eset egy budapesti belvárosi szórakozóhelyen történhetett, a jobbikos – állítása szerint pedig azért dühödött be, mert áldozata nácinak nevezte.Leütött egy zsidó nőt –a Jobbik egyik politikusa –A tudósítás szerint azt mesélte nekik, hogy egy szórakozóhelyen egy nő megjegyzést tett rá, ezért megverte. A televízió úgy tudja, a történettel több jobbikosnak is hencegett, az esetnek mégsem lett következménye a párton belül.A Jobbikban több antiszemita botrány volt már. Kulcsár Gergely – aki jelenleg is tisztséget tölt be a pártban – korábban kamukausztnak nevezte a holokausztot, és beleköpött a zsidó áldozatok Duna-parton álló emlékművébe.Gyöngyösi Márton pedig 2012-ben az Országgyűlésben jelentette ki, hogy listázni kellene a zsidó származású képviselőket.