Hír TV: náci karlendítéssel pózolt esküvői fotózásán a Jobbik elnökének felesége - videó

Náci karlendítés az esküvői fotózáson. A két évvel ezelőtti felvételeken Sneider Tamás felesége, a Jobbiknak dolgozó jogász kétszer is a hitleri köszöntéssel pózolt a fotósoknak -Az első karlendítés után jelezte a jelenlevőknek, hogy nem bánta meg a mozdulatot, és férje nyakában ülve még kétszer megismételte azt."Nehéz a hangját utánozni ennek a bu..nak" – egy másik felvételeken pedig az látható, hogy Sneider Tamás és neje remekül szórakozott, amikor a lakodalomban egyik barátjuk egy ismert televíziós műsorvezető állítólagos nemi identitásán viccelődött.A paródiát előadó vendég, az afrikai származású Fekete Pákót, - ahogy gúnyoson fogalmazott -, Sneider Tamás "kedvencét" is utánozta, nagy sikert aratva."Ők voltak még akkor ez a vendégmunkás, te hogyan mondtad? Ez a ni..er kö..ög." – hangzik el a felvételen.Az esküvőn a párt vezérkara is megjelent, ott volt Vona Gábor akkori elnök, Mirkóczki Ádám pártszóvivő és Szabó Gábor pártigazgató is.A vőlegény esküvői ültetési kártyája Sneider keresztneve helyett beceneve volt olvasható. A Jobbik elnöke még szkinhedként kapta a Roy nevet, a párttagok ma is így hívják. Sneider az Eger környéki szkinhedmozgalom tagja volt, 1992-ben felfüggesztett szabadságvesztést is kapott egy cigány férfi megverése miatt.Sneider Tamás két fia ellen jelenleg is büntetőper folyik, közösség tagjai elleni erőszakkal vádolják őket.Esküvője idején Sneider Tamás a Jobbik képviselője és az Országgyűlés alelnöke volt. Feleségének ügyvédi irodája szerződésben állt a Jobbikkal.