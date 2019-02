Hidvéghi: Soros György nyíltan meghirdette a bevándorláspárti Soros-listát

Soros György teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy a migrációt támogató erőket akarja győzelemre segíteni a májusi európai parlamenti (EP) választáson, és ezért meghirdette a bevándorláspárti Soros-listát - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden Budapesten Soros György legújabb, hétfőn a Project Syndicate oldalon megjelent cikkére reagálva. Hidvéghi Balázs kijelentette: az EP-választás valódi tétje, hogy ezt a listát sikerül-e győzelemre vinnie Soros Györgynek, aki ezt most már nyíltan el is ismerte.A Fidesz álláspontja szerint Soros György a cikkével nyíltan meghirdette a bevándorláspárti Soros-listát. Az EP-választásokhoz közeledve a bevándorláspárti politikusokat összefogásra szólítja fel, és emellett ismét támadja Magyarországot, mert "a magyar emberek nemet mondtak a bevándorlásra" - mondta.Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, Soros György nyíltan nyomást gyakorol az európai uniós intézményekre és az uniós politikusokra is, közülük különösképpen az Európai Néppárt vezetésére. Azért teszi ezt, mert azt akarja elérni, hogy a néppárt is elfogadja és támogassa a bevándorláspárti javaslatait. Továbbá Soros azt akarja, hogy az "Európai Néppárt büntesse meg Magyarországot" - fűzte hozzá.Mint mondta, a hétfői nyilatkozat konkrétan és egyértelműen bizonyítja azt, hogy "Soros György és birodalma közvetlenül érdekelt az európai parlamenti választások befolyásolásában". Ő a bevándorláspárti erőket pénzeli, támogatja és mozgósítja egész Európában. Azt akarja, hogy a bevándorláspárti erők foglalják el az uniós intézményeket, például az Európai Parlamentet, hogy aztán gyorsított ütemben hajtsák végre a migrációs betelepítéseket, a bevándorlás szervezését, és ezzel meggyengítsék a nemzetállamokat.Ezt a Soros-féle Európai Uniót egy megerősített hatalmi központból vezényelnék Brüsszelből - jelentette ki Hidvéghi Balázs.Kérdésekre válaszolva elmondta, szerinte az ellenzék azért támadja az Orbán Viktor miniszterelnök által vasárnap bejelentett hét pontos családvédelmi akciótervet, mert bevándorláspárti. "A Jobbikkal kiegészülve elmondható, hogy a teljes ellenzék felsorakozott a Soros-féle bevándorláspárti erők mögé" - fogalmazott, majd hozzátette: az ellenzék inkább a migrációra költené azokat a forrásokat, amelyet a kormány a magyar családok támogatására.Hidvéghi Balázs az LMP-s Demeter Márta ügyére vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta: ha az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálata "gondot, problémát talált az ő nemzetbiztonsági átvilágítása kapcsán, akkor ennek nyilvánvaló következménye kell legyen".