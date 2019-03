Hidvéghi: A néppárt és a Fidesz vitája a bevándorlásról szól

A Fidesz számára az európai keresztény értékek védelme és a migráció megállítása fontosabb a pártfegyelemnél, ebben nem engedünk - mondta Hidvéghi Balázs , a párt kommunikációs igazgatója szerdán újságíróknak.Hidvéghi Balázs arra reagált, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője kedden három feltételt - a magyar kormány Brüsszel elleni kampányának leállítását, az EPP tagpártjaitól való bocsánatkérést, és a Közép-európai Egyetem (CEU) budapesti megmaradásának biztosítását - nevezett meg, amelynek teljesülése esetén elkerülhető a Fidesz EPP-tagságának megszüntetése.A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta: az Európai Néppárton belül a vita a bevándorlásról szól, a Fidesz pedig mindenkinek, így Manfred Webernek a véleményét is meghallgatja."Az európai keresztény értékek védelme és a migráció megállítása a Fidesznek, ugyanakkor fontosabb a pártfegyelemnél. Ebben nem tudunk engedni" - jelentette ki.A CEU-ra vonatkozó kérdésre válaszolva a Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: a "Soros-hálózat minden követ megmozgat a saját érdekeinek a képviseletében". Hozzátette: Budapesten működik a Közép-európai Egyetem, megfelelően a magyar törvényeknek, az oktatás pedig nemzeti hatáskörben eldöntendő téma, így az ezzel kapcsolatos kritika nem megalapozott.Megjegyezte: Magyarországon minden oktatási intézményre ugyanazok a szabályok és törvények vonatkoznak, és mindenkinek be kell tartania ezeket, még Soros György egyetemének is.